Roma | Otello | dal 20 luglio al 5 agosto al Globe Theatre

(Di lunedì 16 luglio 2018)– Dal 20al 5(ore 21.15) in scena alper la regia di Marco Carniti, una grande metafora dell’identità e della fragilità umana. Una tragedia moderna che esplora un dramma intimo e psicologico. Protagonisti sono, un uomo tutto gerarchie e disciplina, Desdemona, che per lui rappresenta la seduzione e il desiderio di integrazione culturale e, infine, Iago, la mente dell’opera, il costruttore di un percorso obbligato per tutti i personaggi che diventerà trappola di morte anche per se stesso. Carniti rappresenta tutto questo attraverso una scenografia dominata da una serie di cancelli che vanno a formare un simbolico tunnel dove il campo di azione di ognuno si restringe fino ad approdare ad una morte inesorabile. L'articolo, dal 20al 5alproviene daDailyNews.