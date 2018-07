Roma | militari bloccano immigrato a Rebibbia | il video fa discutere Trenta | ' Intervento

Un normale controllo? Due militari fermano con forza un sospetto all'uscita della metro di Roma. Trenta : "Li ringrazio" : Sono le 18.25 di sabato 14 luglio quando l'occhio di uno smartphone si attiva e registra immagini concitate appena fuori la stazione metro di Rebibbia, periferia di Roma. Si vedono due militari, impegnati nell'operazione "Strade sicure", che fermano un immigrato. Le immagini, in possesso di Huffpost, iniziano con il fermato già a terra, con del sangue ben visibile sulla testa. I due soldati, coadiuvati da un vigilantes in servizio presso ...

Roma violenta. Due militari fermano con forza un sospetto all'uscita della metro : "Mi fa schifo sto sangue". Un passante : "Lo tratti come un animale" : Sono le 18.25 di sabato 14 luglio quando l'occhio di uno smartphone si attiva e registra immagini concitate appena fuori la stazione metro di Rebibbia, periferia di Roma. Si vedono due militari, impegnati nell'operazione "Strade sicure", che fermano un immigrato. Le immagini, in possesso di Huffpost, iniziano con il fermato già a terra, con del sangue ben visibile sulla testa. I due soldati, coadiuvati da un vigilantes in servizio presso ...

Mondiali Russia : i tifosi francesi a Roma - la grande festa e Militari in Libano [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Conte si è dimenticato del Niger Macron blocca i militari italiani Anche l'Africa divide Roma e Parigi : A proposito di immigrazione: un punto fondamentale, sul quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi avrebbe dovuto lungamente discutere nel suo incontro Parigino con il collega Emmanuel Macron (e invece non lo ha fatto), è la nostra missione militare in Niger Segui su affaritaliani.it

Roma - stretta sui vigili inabili : ora visite dai medici militari : Il vigile urbano che si è fatto prescrivere dal dottore l'obbligo di 'poggiapiedi' in ufficio, strappando per questo un esonero dai seccanti servizi su strada, ora se la dovrà vedere col medico ...