Roma Lavori illuminazione Nuova Circonvallazione Interna e Galleria Giovanni XXIII

Roma : Gallerie Tangenziale e Giovanni XXIII chiuse da lunedì per lavori : Roma – Il Comando della Polizia locale di Roma Capitale sta predisponendo misure finalizzate al potenziamento dei servizi di viabilita’ nelle localita’ maggiormente interessate dalle possibili ripercussioni traffico, derivanti dalle chiusure che si renderanno necessarie per consentire gli interventi di manutenzione disposti dal dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di RomaCapitale. I lavori comporteranno la ...

Roma - i lavori al nodo Flaminio si fermano : a Villa Borghese resta la buca gigante. Atac e Regione si rimpallano le colpe : Una buca gigantesca nel cuore di Roma, in piena Villa Borghese e alle spalle di Piazza del Popolo. Stavolta non si parla delle voragini diffuse a macchia di leopardo sull’asfalto delle vie capitoline, ma dell’ennesima opera incompiuta, quel nodo Flaminio che avrebbe dovuto servire da stazione di raccordo fra la metro A e il tratto urbano della ferrovia Roma-Viterbo e che invece ora rischia di trasformarsi in un ecomostro nel pieno ...

Roma : le deviazioni degli autobus per lavori in corso : Roma – Fino a lunedi’ 23 luglio, per lavori sulla rete del gas, sara’ chiusa al traffico via di Porta Maggiore, tra piazza di Porta Maggiore e via Achille Grandi. Deviate le linee di bus. Dalle 7 di domani a cessate esigenze di domenica, per fare posto a lavori su Ponte Matteotti, rimarra’ chiusa la corsia tranviaria. Deviate le linee del trasporto pubblico. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la ...

Roma : Via ai lavori su Viale Marconi e Via Cristoforo Colombo : Roma – Sono iniziati i lavori di manutenzione di Viale Marconi, a partire da Piazzale Tommaso Edison fino all’innesto con via Cristoforo Colombo, per entrambi i sensi di marcia. L’intervento e’ volto a mettere in sicurezza la strada nei punti piu’ ammalorati: saranno quindi ripristinati tratti di asfalto e la relativa segnaletica. Inoltre, a partire dalla seconda meta’ del mese di luglio inizieranno le ...

Lavori urgenti sulla A24 - chiusura notturna Traforo del Gran Sasso dir. Roma : L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti Lavori di manutenzione, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale San Gabriele/Colledara - Assergi (Traforo del Gran Sasso) dalle ore 22:00 del giorno 4 luglio p.v. alle ore 06:00 del giorno successivo, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso AQ/A25/RM. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli ...

Roma : Partono i lavori per riapertura Via Masaniello : Roma – Partono la prossima settimana e si concluderanno a fine agosto, i lavori di manutenzione straordinaria di Via Masaniello, la rampa di accesso alla stazione Tiburtina. La via, chiusa da dicembre 2015 a causa del cedimento di parte della pavimentazione stradale, è stata oggetto di indagini anche da parte di ACEA ATO, che alla fine ha riscontrato delle problematiche sulla fogna sottostante. “Ricuciamo finalmente una ferita della ...

Roma. Tiburtina : lavori per l’allargamento della strada : Ripartono i lavori su via Tiburtina. Come da programma, e come annunciato a fine maggio, sono di nuovo aperti i

Disability Pride - lavori in corso : per la prima volta a Roma : E' in programma per il 15 luglio il corteo, che sarà accompagnato da una serie di spettacoli. L'evento "rivendica con orgoglio il diritto di essere cittadini tra i cittadini". Zanardi: "Lamentarsi non basta, ecco perché bisogna esserci"

Roma : Lavori Ponte Pasa - bus tra 3 mesi : Roma – “La gara per la manutenzione straordinaria del Ponte Pasa (Principe Amedeo di Savoia, ndr) e’ stata aggiudicata” per circa 250.000 euro. “Il cantiere potrebbe aprirsi a giorni e la durata dei Lavori sara’ di 90 giorni. I cantieri si sono resi necessari a seguito del cedimento della volta del foro di sovravanzo per le piene”. È quanto ha fatto sapere il responsabile dell’ufficio Opere ...

Roma. Entro luglio inizio lavori per nuove corsie preferenziali : Entro luglio partiranno i lavori per la realizzazione del primo pacchetto di nuove preferenziali. Interessate via Nomentana – Val d’Aosta

Roma. Mura aureliane : lavori per la messa in sicurezza del torrione : A seguito della caduta della copertura di uno dei torrioni delle Mura aureliane nel tratto di via Campania, nel pomeriggio

Aquarius - braccio di ferro Roma-Parigi. Salvini 'I francesi si scusino o Conte non andrà da Macron'. Il premier francese 'Lavoriamo con l ... : L'incontro di oggi a Parigi fra i due ministri dell'Economia era la prima tappa di un mini-tour europeo programmato 'per avviare un dialogo costruttivo e aprire un confronto sulla governance europea ...

Roma : al via lavori Amba Aradam-Porta Metroia per illuminazione al led : Meleo: illuminazione al led aumenterà sicurezza attraversamento pedonale Roma – Partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio via Amba Aradam-Porta Metronia. La cantierizzazione dell’area è partita in via Druso. Le lavorazioni previste saranno svolte in orario notturno. Per evitare disagi alla viabilità. L’intervento prevede un nuovo impianto semaforico. Con la sostituzione delle lanterne semaforiche a ...

Foligno - lavori in piazza Frati e in via Roma : Foligno Da lunedì 21 maggio, il Comune di Foligno, tramite ditta specializzata, riprenderà i lavori denominati "realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 " lotto 1" che comprendono ...