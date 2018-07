Roma | Inizia il Processo Raggi

'Disability Pride' : domani a Roma un corteo e tante iniziative : ... l'associazione promotrice dell'omonima manifestazione che il 15 luglio percorrerà il centro storico di Roma per approdare a piazza del Popolo, per una lunga serata di spettacoli e interventi di ...

Roma - Schick : 'Iniziare con la squadra è un vantaggio. Curioso di giocare con Pastore' : Dopo una prima stagione non facile, anche per i problemi fisici che lo hanno condizionato, Patrik Schick è pronto a ripartire per un nuovo anno con la maglia della Roma. Intervenuto a Roma Tv, l'...

La storia di Simone : "Lavoro come gigolò a Roma. Vi spiego come ho iniziato" : A Roma è tra i gigolò più richiesti. Ma non offre solo prestazioni sessuali: dialogo, sostegno e coccole sono alcune dei servizi che offre alle sue clienti. Lui, Simone, si è lasciato intervistare da ...

Roma - inizia il ritiro a Trigoria. Manolas : 'Felice di rimanere. Possiamo fare meglio dell'anno scorso' : La Champions è la competizione più bella del mondo e spero che anche quest'anno potremo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Non abbiamo paura di nessuno, soprattutto quando ci accompagnano i nostri ...

Forsberg alla Roma?/ La trattativa con il Lipsia potrebbe iniziare dopo il mondiale : La Roma potrebbe affondare il colpo per lo svedese Emil Forsberg, attualmente in forza al Lipsia. dopo il mondiale Monchi proverà a convincere la compagine tedesca(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Roma : inizia sabato la pedonalizzazione di una porzione di centro storico : Roma: stop auto da via del Corso a via delle Convertite Roma – Il tratto di via del Corso, precisamente da largo Goldoni a via delle Covertite, sarà totalmente pedonalizzato a partire dal prossimo 7 luglio. Il progetto porterà a una quantità ridotta di traffico. Un aumento di sicurezza per il centro storico capitolino. Un aumento degli spazi dedicati alla cosiddetta mobilità dolce. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della ...

FLORENZI ALL'INTER/ Calciomercato - un corteggiamento iniziato sei anni fa : la Roma tratta il rinnovo : FLORENZI ALL'INTER: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Tumori femminili : arriva a Roma l'iniziativa per aumentare l'informazione sul test BRCA : Il test BRCA individua una specifica mutazione genetica " cosiddetta "mutazione Jolie" che aumenta sensibilmente il rischio di tumore al seno e di tumore ovarico. A Roma il quinto e ultimo ...

Notte Celeste. I centri termali dell'Emilia-Romagna fanno festa con tante iniziative : C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', tour in e-bike e percorsi di ...

WWF : occorre ritirare progetto stadio della Roma e iniziare nuovo capitolo : WWF: Vogliamo credere che ci sia ancora spazio per rimettere al centro il benessere del territorio e dei cittadini Roma – Di seguito le parole del presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini. “In merito al progetto per il nuovo stadio della Roma il WWF Roma e Area Metropolitana scrive una lettera aperta alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. L’aspetto che all’Associazione interessa evidenziare è ...

Alfonsi (Roma I) : "Osservatorio 'Rifiuti Zero' iniziativa importantissima" : Roma, 18 giu. - (AdnKronos) - "Questa dell'Osservatorio 'Rifiuti Zero' è un'iniziativa importantissima perché, al di là dei messaggi che si vogliono far passare sul fatto che in due anni la raccolta differenziata arriverà al 70%, in realtà in questi due anni passati l'incremento è stato bassissimo e

Tra Roma e Berlino forse non c'è ancora un asse - ma inizia a somigliargli molto : forse non è, come scrive 'Libero' , che Giuseppe Conte 'è andato a baciare la pantofola' ad Angela Merkel, ma è vero che il vertice tra i due capi di governo, a Berlino, non ha visto un ministro dell'...

