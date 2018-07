Roma | incide il suo nome sulle pareti del Colosseo | denunciato turista di 17 anni

Roma : Turista incide una ‘G’ sul Colosseo - denunciato : Roma – Proseguono i servizi di controllo preventivi messi in campo dai Carabinieri di Roma, in particolare, nella zona del Colosseo e dei Fori Imperiali. I Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia e della Compagnia Speciale di hanno denunciato a piede libero l’ennesimo Turista – un cittadino brasiliano di 17 anni – che ha pensato bene di lasciare un ‘segno indelebile’ del suo passaggio nella Capitale. Il ...

Strage di Erba : la Cassazione rifiuta l’incidente probatorio Nessuna revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo : Strage di Erba ultime notizie – Arriva il no secco dalla Cassazione per incidente probatorio e revisione del processo. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva, dovranno rimanere dietro le sbarre. I legali della coppia hanno presentato ricorso contro il rifiuto precedente dei giudici di Brescia, avvenuto lo scorso gennaio. Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono per la legge italiana gli unici responsabili ...

Roma - ubriaca provoca incidente e aggredisce gli agenti : aggredisce agenti dopo aver provocato incidente stradale: donna arrestata dalla polizia Locale. I fatti risalgono alle 4 di questa mattina, quando due agenti del Gpit, Gruppo Pronto Intervento ...

Roma : Aggredisce agenti dopo aver provocato incidente stradale - arrestata : Roma – I fatti risalgono alle 4,00 di questa mattina, quando due agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), un uomo e una donna, si sono recati in zona Marconi, a Lungotevere di Pietra Papa, per rilevare un incidente senza feriti. Al loro arrivo gli operanti hanno visto una macchina incustodita che poco prima aveva provocato un incidente, andando ad urtare con un veicolo in sosta. Del conducente, però, nemmeno l’ombra. dopo ...

Roma. Marco Scialanga morto in un incidente a Fasano : incidente mortale lungo la Statale 172 a Fasano (Brindisi). Una Ford Mondeo si è scontrata con un furgone Daily Iveco. Nell’impatto

Viabilità : GRA bloccato per incidente sulla Roma-Fiumicino : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRA PER incidente E sulla Roma-Fiumicino Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso e più avanti dalla Portuense a Boccea per incidente. Code anche in esterna, in questo caso a tratti, dalla Cassia bis alla Tiburtina. Sul tratto urbano della ...

Roma : incidente mortale su via Salaria - Comune intervenga per ciclabili : Roma: altro ciclista morto su strade Romane Roma – Di seguito il comunicato dell’Associazione Due Ruote d’Italia onlus. “Un altro ciclista è morto sulle strade Romane. Ancora con troppe poche piste ciclabili e con quelle poche che abbiamo che sono ridotte ad una jungla sempre più impraticabile. Ieri moltissimi ciclisti sono venuti al nostro stand presente a Ponte Milvio a lamentarsi del pessimo stato in cui versa la ...

Roma : Ruba auto provoca incidente - arrestato : Roma – Un 49enne Romano ha Rubato un auto lasciata incustodita e con il motore acceso. Il proprietario, accortosi subito del furto, e’ salito a bordo dell’auto del cugino con cui stava parlando e, chiamato il NUE, ha iniziato l’inseguimento. Poco dopo una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato Romanina, ha intercettato il fuggitivo riuscendo a bloccarlo. La macchina Rubata era danneggiata nella parte ...

Muore in un grave incidente stradale a Roma lo chef Alessandro Narducci : Nella notte di venerdì 22 giugno ha perso la vita in un terribile incidente stradale il giovane chef Romano Alessandro Narducci, classe 1990, mentre percorreva con il suo scooter Honda Sh il Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Assieme al giovane, è morta anche l'amica, nonché collega, Giulia Puleio, waitress chef de rang, anch'ella a bordo del motorino. Lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi, i quali erano appena usciti dalla ...

