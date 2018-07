Roma | in autostrada con 11 quintali ottone trafugato | 3 arresti

VS : ciclista ubriaco in contRomano sull'autostrada : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma : Polizia salva testuggine su autostrada : Roma – Percorreva lentamente la corsia di emergenza: questa volta non era un autovettura in panne ma una rara testuggine palustre autoctona. Ieri in mattinata gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Roma Settebagni hanno rivenuto, sull’autostrada RomaFiumicino, in prossimita’ dell’area di servizio Magliana Sud, un esemplare di medie dimensioni di testuggine, appartenente alla categoria protetta “Emys ...

Roma : camion a fuoco su tratto autostradale Roma-Napoli : Roma: chiuso tratto fino a Valmontone Roma – Un autoarticolato, trasportante materiale plastico e autoricambi per auto, ha preso fuoco. L’episodio è successo sul tratto autostradale A1 direzione Napoli, mandando il traffico in tilt. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 15 sull’autostrada in direzione sud all’altezza del km 585. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Roma che hanno spento le ...

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia dell’autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Como : autista tir contRomano in autostrada - patente ritirata : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - L'autista di un tir ha fatto un'inversione di marcia in autostrada e per lui è scattato il ritiro della patente e una multa. I poliziotti della Stradale di Como, in servizio al Centro operativo autostradale, ieri, giovedì 24 maggio, hanno notato le immagini riprese dall