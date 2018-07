Roma | De Rossi | ' CR7 un bene per il calcio italiano | ma così la Juve ha già un po'

Roma - De Rossi in tutta sincerità : “la Juve parte tre passi avanti” : Roma, De Rossi sa bene quale sia il valore di Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus che aumenta il gap con le inseguitrici “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De Rossi, sull’approdo di CR7 alla Juventus. ...

Diretta/ Roma-Latina (risultato live 5-0) streaming video e tv : i giallorossi dilagano - doppietta di Schick : Diretta Roma Latina info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole dei giallorossi in terra pontina (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Latina-Roma sabato prossimo - diretta tv e streaming : l'amichevole visibile anche su Sky Go : Prima amichevole estiva per la Roma di Eusebio Di Francesco. sabato 14 luglio, alle ore 18:30, la squadra capitolina scendera' in campo contro la corregionale formazione del Latina. L'incontro sara' giocato allo allo stadio latinense “Domenico Francioni” e rappresentera' il primo banco di prova importante per testare la tenuta atletica e lo stato di preparazione acquisito nel corso di quest'inizio di stagione. Oltre che dal vivo, all'impianto ...

L’attrice Francesca Romana De Martini prossimamente nel cast di tre progetti internazionali molto importanti. : Dopo il successo ottenuto con il film “Come diventare grandi nonostante i genitori” di Luca Lucini e numerose partecipazioni a fiction italiane di successo, Francesca Romana De Martini sbarca anche all’estero con tre progetti internazionali molto importanti. Sarà infatti l’unica attrice italiana (insieme con Alessandro Riceci) nel cast della 2^ stagione della seguita serie tv “Riviera”, che andrà in onda prossimamente su Sky Atlantic. Tra i ...

MotoGp – Valentino Rossi tra pista e cene Romantiche : “carichi al Sachsenring - se devo scegliere una donna con cui cenare scelgo…” : Valentino Rossi parla in conferenza stampa del pRossimo round del campionato mondiale di MotoGp al Sachsenring in Germania Il nono round del campionato mondiale di MotoGp ci dà appuntamento domenica al Sachsenring. Prima di vivere insieme ai piloti le emozioni che sul circuito tedesco sapranno regalarci, a raccontarci le loro sensazioni in vista della pRossima gara, sono proprio i motociclisti che saranno protagonisti in Germania. In ...

La stretta di Salvini sui rom di Roma. La prossima settimana faccia a faccia tra il ministro dell'Interno e la Raggi : Matteo Salvini è in procinto di aprire un nuovo fronte. E guarda alla canicola che arroventa strade e periferie di Roma, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Nella mente del ministro dell'Interno, è ora di alleggerire i romani dal peso delle tante situazioni borderline diffuse nella capitale. A partire dai campi rom (nove quelli autorizzati, una decina quelli tollerati), passando per le varie situazioni di occupazioni e/o degrado ...

Roma sogna in grande : De Rossi il gladiatore - Pastore la fantasia : ... ieri al 18° ritiro con la maglia della Roma , a dare una mano ad Javier Pastore ad inserirsi il prima possibile, scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. A vederli insieme, insomma, ...

Rossi : 'Ronaldo? Un bene per tutti L'Inter lotterà con la Juve per lo scudetto - Roma e Napoli più indietro' : Lui giocherà ogni partita per dimostrare a Florentino Perez che errore abbia fatto il Real a non trattarlo da giocatore più forte al mondo. Le motivazioni non fanno invecchiare. Juve a due punte? No. ...

Cloe Romagnoli a Blogo : "Addio a Flam - Braccialetti Rossi 4 non si farà - ora recito in New School e sogno la regia" (VIDEO) : Quasi 12 anni e già un curriculum di tutto rispetto, tra Braccialetti Rossi (Flam), Don Matteo e Maltese il Romanzo del Commissario. Blogo ha incontrato Cloe Romagnoli sul set della seconda stagione di New School, la sit com scritta dallo sceneggiatore, showrunner produttore e regista californiano Frank Van Keeken, che andrà in onda il pRossimo autunno su DeAKids (canale 601 di Sky) - la prima stagione sarà invece trasmessa da Super (canale 47 ...

Roma - boom di abbonamenti : raggiunta quota 20 mila. De Rossi già corre a Trigoria : L'entusiasmo dei tifosi della Roma è alle stelle: la voglia di vivere il campionato e le notti di Champions League ha spinto 20 mila persone a sottoscrivere l'abbonamento allo stadio per la pRossima ...

Roma - De Rossi già al lavoro a Trigoria. Boom abbonamenti : In attesa che venerdì torni Di Francesco e inizino le visite mediche, prima del via lunedì al raduno ufficiale, oggi di fatto a Trigoria è iniziata la nuova stagione. E mentre i tifosi continuano ad ...

Roma : ritiro domenica - De Rossi in campo : Roma, 2 LUG - Per domenica è fissato il raduno a Trigoria che darà il via ufficiale al ritiro estivo della Roma, ma nel centro sportivo c'è già chi ha cominciato a lavorare. Dopo aver trascorso le ...

Mertens alla Roma? / Calciomercato : i giallorossi piombano sul belga del Napoli - ma la clausola è scaduta : Mertens alla Roma? Calciomercato: i giallorossi piombano sul belga del Napoli che ora è impegnato in nazionale al Mondiale. La clausola è scaduta, si deve trattare con Aurelio De Laurentiis.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:35:00 GMT)