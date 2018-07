Roma | Codacons denuncia vandalismo di francesi su fontana Campo de’ Fiori

Codacons : Buche a Roma - pronti a denunciare i vigili : Roma – Il Codacons pronto alla guerra legale contro i vigili urbani della Capitale, che hanno annunciato multe fino a 168 euro per chi segnalera’ le Buche presenti sull’asfalto cerchiandole con la vernice. “Siamo oramai alle comiche- spiega il presidente Carlo Rienzi-. La Polizia municipale, che dovrebbe difendere i cittadini dai pericoli insiti nelle Buche che infestano le strade Romane, decide di schierarsi contro gli ...

Codacons : Eur o Flaminio per costruire stadio della Roma : Codacons: proposte alternative per nuovo stadio Roma- Il Codacons si schiera nuovamente contro la costruzione dello stadio a Tor Di Valle. L’associazione non solo ha fatto un nuovo esposto in Procura, ma ha anche proposto 3 aree alternative su dove edificare la nuova casa della Roma. L’area dove attualmente si trova la Fiera di Roma, l’Eur (al posto del Luneur) o ristrutturando e allargando lo stadio Flaminio. Oltre quindi alla ...

Codacons : Ricorso per bloccare subito lo Stadio della Roma : Roma – Domani alle 12 si terrà la conferenza sul caso dello Stadio annunciata da Codacons, insieme al Tavolo della Libera Urbanistica. “Un nuovo Ricorso urgente al Tar del Lazio- annuncia il Codacons in un comunicato- per bloccare subito il progetto dello Stadio della Roma. A seguito delle gravi irregolarità e dei reati emersi dall’inchiesta della Procura di Roma”. “I fatti emersi dall’indagine della ...

Codacons : Stadio Roma - Procura blocchi Progetto : Roma – “Lo Stadio della Roma non potrà essere realizzato, almeno per il momento, e la Procura deve disporre il blocco immediato dell’intero Progetto”. A chiederlo il Codacons. Che si costituisce oggi stesso parte offesa nell’inchiesta della magistratura che “ha portato alla luce gravi episodi di corruzione e associazione a delinquere nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo ...

Codacons : Stadio Roma - variante urbanistica illegittima : Roma – Il Codacons e l’associazione ‘Tavolo della Libera urbanistica’ hanno inviato al Comune di Roma le proprie osservazioni relative alla variante al Piano regolatore generata dal progetto dello Stadio della Roma. Le due associazioni hanno evidenziato al Campidoglio una serie di criticità insite nella variante. “Il procedimento necessario per poter definire conclusa la fase di adozione di variante non si e’ ...

Codacons : Roma maglia nera per inquinamento e sicurezza stradale : Roma – La città di Roma è maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa. Questo e’ il risultato del report ‘Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport’ realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report compara le performance di 13 città europee in fatto di mobilita’ sostenibile. E assegna un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: sicurezza ...

Mobilità sostenibile - Codacons : “Roma pecora nera dell’UE” : “Roma maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa: è il risultato del report “Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport” realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report – spiega il Codacons in una nota – compara le performance di 13 città europee in fatto di Mobilità sostenibile, assegnando un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: ...

Eurostat - Roma ultima su indice pulizia Codacons - dati certificano inefficienze Roma su rifiuti

Roma : Codacons chiede corsi da pastori per dipendenti comunali : Roma – Il Codacons, che sceglie la strada dell’ironia per bocciare la proposta lanciata dal sindaco Raggi sul taglio dell’erba in città. Se il Comune di Roma vuole utilizzare pecore e mucche per regolare le erbacce dei parchi pubblici e affrontare l’emergenza verde nella capitale, allora dovrà provvedere a pagare corsi da pastore ai propri dipendenti. “Oltre a corsi di pastorizia per i dipendenti comunali, dovranno ...

Codacons : Voragine Balduina - Romani abbandonati a se stessi : Roma – Da ieri sera alla Balduina è caos traffico. A causa dell’ennesima Voragine apertasi a Roma e che ha portato alla chiusura di via Damiano Chiesa in entrambe le direzioni di marcia. La viabilità nella zona e’ andata letteralmente in tilt con ripercussioni per tutto il quadrante nord-ovest della capitale. Migliaia di cittadini sia ieri che questa mattina sono rimasti intrappolati nel traffico a causa della mancanza di ...

Codacons : traffico Roma Nord nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Metro C Roma/ A San Giovanni aperta la stazione-museo. Codacons chiede più treni per la Linea C : Roma, apre la stazione San Giovanni della Metro C dopo 7 anni. La sindaca Raggi la inaugura da sola visto che non si sono presentati il presidente della Regione, Zingaretti, e Delrio(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:04:00 GMT)

Codacons : Procura di Roma ha accolto nostro esposto su bus in fiamme : Codacons: interverremo nelle indagine a nome di tutti utenti del trasporto pubblico di Roma Roma – Di seguito quando detto dal Codacons. “Con la decisione di indagare sulla manutenzione degli autobus della capitale la Procura di Roma ha accolto le nostre richieste, contenute in un esposto inviato alla magistratura all’indomani dell’incendio che ha coinvolto un autobus in via del Tritone”. “Interverremo ...