Rifiuti | stoviglie usa e getta giganti | flash mob anti plastica nel Siracusano

(Di lunedì 16 luglio 2018) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnsono comparsi usa e: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato unmob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ‘esagerato’, come l’impatto che gli usa e, se non smaltiti correttamente, hanno sull’ambiente per decine e centinaia di anni, senza scomparire mai del tutto, frammentandosi in miliardi di microplastiche che raggiungono facilmente il mare finendo col contaminare la catena alimentare. Per questo è nata ‘Usa e, no grazie’, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione lanciata da Legambiente per la ...