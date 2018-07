: Gianfranco Fini rinviato a giudizio con l'accusa di riciclaggio #fini - MediasetTgcom24 : Gianfranco Fini rinviato a giudizio con l'accusa di riciclaggio #fini - SkyTG24 : #UltimOra Rinviato a giudizio per riciclaggio l'ex presidente della Camera, Gianfranco #Fini. Processo fissato per… - IzzoEdo : #Riciclaggio, rinviati a giudizio #Fini e i #Tulliani @LaStampa -

Rinvio aperper l'ex presidente della Camera. Lo ha deciso il gup di Roma. A processo anche la compagna di, Elisabetta Tulliani, il padre e i fratelli di quest'ultima, Sergio e Giancarlo, nonché il "re delle slot" Francesco Corallo. Il processo è fissato per il 30 novembre. Al centro dell'indagine,la compravendita di un immobile a Montecarlo, lasciato in eredità da una contessa ad An. Aanche altri 5 tra i quali l'ex parlamentare di An, Amedeo Laboccetta.(Di lunedì 16 luglio 2018)