Richiamo per pesto di finocchietto e mandorle | rischio botulino

Findus ha fatto un Richiamo di alcuni suoi prodotti perché potrebbero essere contaminati dal batterio Listeria : Findus, la società di prodotti surgelati, ha fatto un richiamo "precauzionale e su base volontaria" di alcuni suoi prodotti, che potrebbero essere stati contaminati dal batterio Listeria. Findus ha specificato sul suo sito a quali prodotti fare attenzione e cosa

Milan - nuova maglia Puma 2018/2019/ Foto - Richiamo alla tradizione per la prima casacca dell'azienda tedesca : Milan, nuova maglia Puma 2018/2019, Foto, richiamo alla tradizione per la prima casacca del club meneghino firmata dalla nota azienda tedesca. Ecco le immagini

Francesco Totti e Ilary Blasi - le foto della vacanza a Mykonos prima del 'Richiamo' per Balalaika : Un momento davvero positivo per la Blasi non solo in amore, dato che le sue quotazioni nel mondo dello spettacolo sono salite alle stelle. Dopo le Iene e le ottime prove col Grande Fratello Vip, ...

Ferrari annuncia un nuovo Richiamo per oltre 1500 veicoli per airbag difettosi : Infatti, sono circa 69 milioni i veicoli incriminati provenienti da società di tutto il mondo, fra cui la McLaren 570S, la Lexus LFA e la Tesla Model S.

NBA – Kuzma non ha un papà - Lonzo Ball ci scherza su e supera il limite : arriva il Richiamo dei Lakers : Gli scherzi fra Lonzo Ball e Kyle Kuzma superano il limite: i due ragazzi richiamati dai Los Angeles Lakers dopo l’ultimo scherzo ‘di cattivo gusto’ Quando è troppo è troppo. I Los Angeles Lakers sono stati costretti a richiamare all’ordine Lonzo Ball e Kyle Kuzma per i loro goliardici scherzi social che, a quanto pare, hanno superato il limite della decenza. I due ragazzi, molto amici dentro e fuori dal campo, sui social tendono a punzecchiarsi ...

Bruxelles - nuovo Richiamo all'Italia per ritardi pagamenti della P.A. : Teleborsa, - L'Italia finisce nel mirino della Commissione Europea sui ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione . Bruxelles ha fatto un nuovo richiamo alla Penisola per i ritardi dei ...

L’allarme delle imprese per le nuove pensioni : “Non scaRichiamo costi sul datore di lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...

IKEA annuncia il Richiamo della bicicletta Sladda. Scoperto difetto che la rende pericolosa : Non accade spesso che un prodotto che viene messo in commercio in decine di paesi del mondo e che viene persino premiato per l’ottimo design, a distanza di poco meno di due anni venga ritirato dal mercato, e se questo avviene non può che essere per motivi seri, per evitare che un difetto possa mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. E quanto successo in questi giorni con il colosso svedese IKEA, che attraverso una nota ufficiale, ...