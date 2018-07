Ricerca | Polar Quest 2018 | ricercatori Uniba in missione nel cuore dell’Artico

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Itori del Dipartimento Interateneo di fisica “M. Merlin” e della sezione dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Bari parteciperanno alla. Trattasi di unadi esplorazione scientifica e geografica sulla barca a vela eco-sostenibileNanuq intorno alle isole Svalbard, neldell’Artico, che partirà il prossimo 21 luglio alladei resti del dirigibile Italia, tragicamente precipitato alle Svalbard il 24 maggio 1928 e mai più ritrovato. Come il dirigibile Italia novanta anni fa, anche ilNanuq avrà a bordo strumentazione scientifica, ino caso con tre principali obiettivi: studiare la radiazione cosmica alle alte latitudini, raccogliere dati sull’inquinamento da microplastiche disperse in mare e fare telerilevamenti geografici per modellizzazione 3D e raccolta di dati su fauna e ...