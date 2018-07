Repubblicani all' attacco di Trump dopo il vertice di Helsinki con Putin Il senatore

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) Fioccano le polemiche negli Stati Uniti a margine dell'incontro ditra il presidentee il collega russo Vladimir. Con i primi commenti, al veleno, che arrivano inaspettatamente dal fronte repubblicano: "Mai avrei pensato di vedere il giorno in cui il nostro presidente americano, accanto al presidente russo, incolpa gli Stati Uniti per una aggressione russa. È vergognoso", ha tuonato su twitter ilJeff Flake. Seguito a stretto giro dal compagno di Partito Ben Sasse, per il quale le dichiarazioni "bizzarre e sbagliate" rilasciate da"assicurano ala vittoria propagandistica di cui ha bisogno"I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. — Jeff Flake (@JeffFlake) 16 luglio 2018A dargli ...