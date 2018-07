Renzi | Salvini parla di migranti per non parlare del Decreto disocuppazione di Di

Renzi - le 5 domande per Salvini/ Immigrazione - l'ex premier rivendica il suo lavoro e attacca : "Lega ladrona" : Renzi, le 5 domande per Salvini: l'ex segretario del Pd contro il ministro dell'Interno sul tema Immigrazione. E attacca: "Lega ladrona", le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Renzi : 5 domande per Salvini che mi attacca sull'immigrazione : Roma, 16 lug., askanews, - 'Anche oggi Salvini attacca il mio Governo sull'immigrazione. Dice: 'Con Renzi si è firmato l'accordo Sophia che impone di far sbarcare tutti i migranti in Italia''. Lo ha ...

Le 5 domande di Matteo Renzi a Matteo Salvini sui migranti e sugli accordi europei : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge cinque domande al ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei migranti e sugli accordi che l'Italia ha stipulato negli anni con l'Unione europea. "Visto che insiste a parlare di me, aspetto la risposta alle cinque domande facili facili", scrive su Facebook Renzi.Continua a leggere

Renzi e le 5 domande a Salvini : "Faccio cinque domande, facili facili per Salvini e per qualunque troll legastellato che risponderà con insulti sotto questo post. La verità ha bisogno di tempo, ma prima o poi vince ". Lo scrive su ...

Migranti?Renzi : Salvini parli di lavoro : 15.19 "Salvini parla d'immigrazione per non parlare degli 80 mila posti di lavoro che si perderanno con il decreto disoccupazione di Di Maio, del danno per lo stop al Ceta,della Flat tax,della legge Fornero e dei 49 milioni della Lega rubati ai cittadini italiani". Lo scrive il senatore Pd Renzi su Facebook. Ricorda al vicepremier che l'accordo di Dublino lo ha firmato Berlusconi e che Salvini non ha votato a favore quando il suo governo ...

Renzi a Salvini - ho per lui 5 domande : ANSA, - ROMA, 16 LUG - "Salvini parla di immigrazione per non parlare degli 80 mila posti di lavoro che si perderanno con il Decreto Disoccupazione di Di Maio, del danno per le nostre imprese causato ...

Renzi a Salvini - ho per lui 5 domande : ANSA, - ROMA, 16 LUG - "Salvini parla di immigrazione per non parlare degli 80 mila posti di lavoro che si perderanno con il Decreto Disoccupazione di Di Maio, del danno per le nostre imprese causato ...

Renzi : 5 quesiti semplici per Salvini su tema migranti : Roma – “Anche oggi Salvini attacca il mio Governo sull’immigrazione. Dice: ‘Con Renzi si e’ firmato l’accordo Sophia che impone di far sbarcare tutti i migranti in Italia’. Molti mi dicono: ‘Lascia stare, non rispondergli’. Io dico: qui si gioca una battaglia culturale prima ancora che politica. E non possiamo continuare a far finta di niente. Faccio cinque domande, facili facili per Salvini ...

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

Salvini predica bene ma razzola male : ha massacrato Renzi per gli Us Open “italiani” ed ora si diverte in Russia… : Mondiali Russia 2018: Salvini, adesso come la mettiamo? Il vicepremier predica bene ma razzola male E’ in corso al finalissima dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Croazia si stanno sfidando allo Stadio Lužniki di Mosca per il titolo mondiale. Tanti, gli ospiti, in Russia, per la finale del Mondiale di calcio 2018: in tribuna, a rappresentare l’Italia, anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fabio Ferrari/LaPresse Il ...

Migranti. Matteo Salvini si oppone all’immigrazione alla Renzi : Tiene duro il leader della Lega. “Ho già chiaro in mente cosa andare a chiedere e cose ottenere. Disponibile a

Massimo D’Alema : “Renzi ha portato la sinistra all’estinzione - il Pd ha consegnato il Paese a Matteo Salvini” : L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema torna a parlare di politica dopo svariate settimane di silenzio e torna ad attaccare Matteo Renzi: "Parliamoci chiaro, le cose non sono rimaste ferme dal 4 marzo. Salvini non ha vinto le elezioni, perché alle elezioni è arrivato terzo, ha vinto il dopo elezioni, per effetto della sua capacità di iniziativa politica. Il Pd gli ha consegnato il Paese persino teorizzandolo, favorendo la saldatura con i ...

IL PIANO DI MATTARELLA/ Un patto con Salvini per affondare Renzi e Berlusconi : E' fuori strada chi pensa che Salvini abbia cercato di parlare con MATTARELLA di pm deviati e sentenze. Macché. Si è parlato di Berlusconi. E di Renzi. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:00:00 GMT)MATTARELLA-Salvini/ Oggi il capo della Lega rischia molto, ecco perché, di A. Del DucaFONDI DELLA LEGA/ La verità politica è nascosta in Cassazione (e in M5s), int. a G. Pecorella

Renzi : 'Con Salvini e Di Maio siamo alla terza media e non alla terza Repubblica'. E alla minoranza interna : 'Perderete ancora' : L'attacco dell'ex segretario all'Assemblea nazionale chiamata a tracciare il percorso della ripartenza Dem. Il neo segretario dice: 'C'è un gigantesco bisogno di idee nuove' -