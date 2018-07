romadailynews

: Renzi: 5 quesiti semplici per Salvini su tema #migranti: Roma – “Anche oggi Salvini attacca… - romadailynews : Renzi: 5 quesiti semplici per Salvini su tema #migranti: Roma – “Anche oggi Salvini attacca… - paturzopaola : @fattoquotidiano @paola_zanca Se Renzi avesse proposto al referendum questa annosa problematica non avrebbe perso s… - 46Mister : @andr900 Hanno vinto i NO, perché il reverendo è stato impostato male, la solita accozzaglia di quesiti per non far… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma – “Anche oggiattacca il mio Governo sull’immigrazione. Dice: ‘Consi e’ firmato l’accordo Sophia che impone di far sbarcare tutti iin Italia’. Molti mi dicono: ‘Lascia stare, non rispondergli’. Io dico: qui si gioca una battaglia culturale prima ancora che politica. E non possiamo continuare a far finta di niente. Faccio cinque domande, facili facili pere per qualunque troll legastellato che rispondera’ con insulti sotto questo post. La verita’ ha bisogno di tempo, ma prima o poi vince”. Lo scrive su facebook Matteo(Pd). Ecco le domande: “1. L’accordo che impone di considerare un problema solo italiano iche vengono dall’Africa lo ha firmato Berlusconi nel 2003, capo di un Governo di cui faceva parte la Lega: accordo di Dublino. Giusto o ...