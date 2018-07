ilfattoquotidiano

: Renault e PSG, tre anni insieme per business - TutteLeNotizie : Renault e PSG, tre anni insieme per business - AnnalisaUsau : RT @carmelo_lipari: #Melfi Quando il PSG ha comprato Neymar quelli della Renault hanno protestato? - carmelo_lipari : #Melfi Quando il PSG ha comprato Neymar quelli della Renault hanno protestato? -

(Di lunedì 16 luglio 2018) In concomitanza con la vittoria del Campionato del Mondo da parte dei Bleus,ha annunciato l’avvio di una partnership ufficiale con la squadra di calcio del Paris Saint-Germain. L’accordo, di durata triennale, vedrà impegnato il marchio della Losanga accanto ai campioni di Francia in campagne pubblicitarie sia in patria che all’estero. Coinvolto anche e soprattutto il settore digitale, grazie ai 60 milioni di fan che la squadra parigina può vantare sulle varie piattaforme social. “Siamo felici”, ha detto il direttore commerciale Francia del GruppoPhilippe Buros, “di associare la nostra marca a quella del Paris Saint-Germain, che contribuisce alla reputazione di Parigi e della Francia nel mondo. Questo partenariato di grande rilievo ci offre numerose opportunità di azione, in Francia e sui mercati internazionali, a vantaggio dei nostri ...