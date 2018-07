Regione | l' assessore all' Ambiente Cattaneo all' ONU per il Forum sullo sviluppo sostenibile

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Regione - L'assessore Cattaneo : non guerra ai diesel ma agli inquinanti : Ti potrebbero interessare anche: Varese, Convegno sulla mobilità ciclistica, Cattaneo: un… Politica, Firmato accordo su autonomia, Cattaneo , Noi con… Regione, Accam di Busto Arsizio, ...

Regione - il rimpasto perde una pedina : Capozza dice no - Marchiello assessore : Defezione nel rimpasto della giunta regionale della Campania guidato da Vincenzo De Luca. Tra i nuovi quattro assessori, oltre a Franco Roberti, Ettore Cinque e Bruno Discepolo, figurava Gerardo ...

Veneto : assessore turismo - Regione vanta i maggiori tentativi di ‘sottrazione’ : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Chissà, le magliette sapranno anche venderle bene, ma in geografia sono proprio delle schiappe. A meno che dalle parti di Londra non siano ancora fermi al Lombardo ‘ Veneto, nel qual caso è opportuno informarli che la dominazione asburgica è finita da qualche anno”. L’assessore al turismo della regione del Veneto Federico Caner preferisce l’ironia all’irritazione nel ...