Reggia di Caserta | speciali aperture pomeridiane a prezzi scontati

(Di lunedì 16 luglio 2018) La bellissima e monumentalediapre le sue porte per accogliere i visitatori e gli ospiti di tutto il mondo inserendo una particolare novita'. A partire da questa domenica 15 luglio sara' possibile infatti, avere l'opportunita' di visitare attraverso, gli appartamenti ricchi di storia VIDEO e di bellezza che un tempo accolsero i Borboni di Napoli. Per le visite bastera' infatti acquistare il biglietto al prezzo scontato di tre euro. Si tratta di un'occasione sicuramente da non perdere per i più appassionati di storia, di Arte e ovviamente di cultura e bellezza. L'evento Questa promozione permettera' a tutti di visitare gli antichi appartamenti all'interno delladi. Si tratta di un'occasione speciale dato che gli appartamenti saranno visitabili a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 19:30, che corrisponde all'orario ...