Reazione allergica dopo cena al ristorante | muore 24enne nel Pisano

Muore dopo cena al ristorante per Reazione allergica/ Ultime notizie Pisa : attesa autopsia per 24enne : 24enne cena al ristorante e Muore dopo mangiato. Ultime notizie Pisa : shock anafilattico? La tragedia avventua ieri sera davanti agli occhi increduli degli amici: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:33:00 GMT)

Cena al ristorante e muore per una Reazione allergica. La 24enne aveva con sé i farmaci : Dramma nel Pisano, la vittima è Chiara Ribechini. Crisi respiratoria mentre si trovava in auto con il fidanzato dopo aver Cenato in un locale che aveva frequentato altre volte