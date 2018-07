Rallenta la crescita dell' economia cinese

Singapore : Rallentamento crescita economica nel secondo trimestre : Singapore, 13 lug 07:27 - , Agenzia Nova, - Il tasso di crescita dell'economia di Singapore ha subito una contrazione nel secondo trimestre dell'anno. Il Pil della Città-Stato è cresciuto tra aprile e giugno del 3,8 per cento su base annua, meno del 4 per cento previsto ...

L'Eurozona Rallenta - ma l'Italia di più. Ultimi sul Pil - tagliate le stime di crescita : pesa l'incertezza politica : La zona euro crescerà meno, l'Italia frena e resta ultima nella classifica della crescita. Sono poche le notizie positive per il Vecchio Continente e per il Belpaese nelle previsioni della Commissione Ue.Bruxelles ha ridotto la stima di crescita del Pil delL'Eurozona dal 2,3% previsto a inizio maggio a 2,1% per il 2018 e confermato il 2% per il 2019. Nella Ue la revisione al ribasso è stata di 0,2 punti percentuali: 2,3% invece di ...

La Commissione Ue : i dazi pesano sulla crescita economica. L'Italia Rallenta : +1 - 3% nel 2018 e +1 - 1% nel 2019 : In Italia, «l'eventuale riemergere di preoccupazioni o incertezze sul futuro delle politiche economiche e un possibile travaso dell'aumento dei rendimenti dei titoli pubblici sui costi di ...

Tria all'ABI : Crescita Rallenta. Puntiamo su riforme e revisione governance Eurozona : Il numero uno dell'Economia ha poi ricordato che la discussione politica in UE nei prossimi mesi verterà su quattro temi : pacchetto bancario, modalità di valutazione del rischio, riforma meccanismo ...

Tria all'ABI : "Crescita Rallenta. Puntiamo su riforme e revisione governance Eurozona" : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria conferma che l'Italia conferma tassi di crescita positivi, seppur 'non soddisfacenti' ed un punto sotto la media europea, ma c'è anche il rischio di una

Visco : crescita Rallenta - Pil sopra 1% nel triennio 2018-2020 : Roma, 10 lug., askanews, - In Italia, come nelle principali economie, 'nei primi mesi del 2018 l'attività economica ha rallentato. I segnali di decelerazione si sono estesi alla primavera'. E' quanto ...

Bankitalia : crescita Rallenta - ma non è una nuova recessione : Roma, 4 lug. , askanews, La crescita economica sta rallentando ma non ci sarà una nuova recessione. Lo ha affermato il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, secondo cui 'in questo ...

Tria : “Crescita può Rallentare - studieremo la flat tax ma in un quadro coerente di spesa” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in audizione davanti alle commissioni Bilancio, ha illustrato la politica economica del governo. Esclusa una manovra correttiva e annunciata l'istituzione di tre task force su riforma del welfare e reddito di cittadinanza, riduzione delle tasse e rilancio investimenti pubblici. Allo studio la flat tax, realizzabile solo in "un quadro coerente di politica fiscale".Continua a leggere

Dazi - Tria : “Imprese preoccupate - la crescita è Rallentata dalle minori esportazioni” ma esclude misure correttive : “L’Italia è un grande paese esportatore e quindi il libero commercio è fondamentale perché la crescita dell’economia continui”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio. “Il primo obiettivo dell’intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell’economia in un quadro di coesione sociale all’interno di una politica ...

Tria : «La crescita può Rallentare» - ma «nel 2018 nessuna manovra correttiva» : Annunciata in Parlamento l’istituzione di 3 taskforce per welfare, Fisco e investimenti pubblici. Ma il primo obiettivo è ridurre il debito pubblico

