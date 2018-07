Rai1 ci ricasca | a Quelle Brave Ragazze il cartello sulle ‘donne litigiose’

davidemaggio

(Di lunedì 16 luglio 2018)“Perché le donne sono litigiose?“. A Rai 1 ci sono cascati di nuovo, come se nulla fosse accaduto prima. Stavolta, però, non senza una certa ipocrisia. Nella puntata del 13 luglio scorso del talk show mattutinoè stato mandato in onda unche, visti i precedenti, ha destato scalpore. Si parlava di donne litigiose con tono ironico e con qualche stereotipo: in molti, di fronte alla discutibile domanda lanciata in studio, hanno ripensato alla polemicadonne dell’est che – ingiustamente – costò a Paola Perego la cancellazione di un programma. Al domandone sulla presunta litigiosità delle donne le ‘’ di Rai 1 hanno fornito una serie di possibili risposte elaborate dalla “webstar” Angelica Massera: il Dna, i vecchi stereotipi che sopravvivono, il fatto che le donne non ...