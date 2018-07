Rai | M5S | voto online per scegliere i candidati al cda

M5S mette martedì in votazione su Rousseau i candidati al Cda Rai. "Basta lottizzazione" : Il M5S martedì 17 luglio dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di tv pubblica. I profili più votati saranno quelli che il M5S esprimerà in Parlamento. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza. ...

Cda Rai - il M5s sceglie i suoi candidati con la votazione online : “Merito torni al centro” : Il MoVimento 5 Stelle sceglierà con una votazione online sulla piattaforma Rousseau i suoi candidati da votare in Parlamento - sia alla Camera che al Senato - per l'elezione del consiglio d'amministrazione della Rai. Cinque i candidati in lizza per il M5s: le votazioni si terranno mercoledì in entrambi i rami del Parlamento.Continua a leggere

La nuova Rai Lega-M5S - comincia il conto alla rovescia : Il 18 luglio verranno votati i quattro consiglieri d'amministrazione di nomina parlamentare e stanno per sciogliersi anche i nodi del Copasir e della Commissione Vigilanza. Ma le alleanze politiche ...

Carmen Lasorella - l'ex giornalista Rai candidata per Lega e M5s alla presidenza della Basilicata : lo scenario : È da quando sono al governo Lega e M5s che si rincorrono le voci, o meglio le aspirazioni, di chi vorrebbe trasformare la maggioranza in Parlamento in un'alleanza elettorale. Di solito accade il ...

Nodo nomine M5s-Lega. Tensione su Cdp - Rai in attesa : ... Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'attribuzione delle presidenze delle bicamerali, ...

Nomine Rai - tra Lega e M5S non c'è accordo su presidenza - direzione generale e tg : ... la direzione generale e le direzioni di tre tg , con una tv di Stato che, anche sotto il governo 'del cambiamento' sarebbe pesantemente lottizzata e condizionata dai partiti e quindi dalla politica. ...

Rai - niente accordo tra M5s e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Rai - fumata nera : niente accordo tra M5S e Lega - battaglia sul Tg1 : La Rai ha i giorni contati. Vigilanza, cda, direttore generale, presidente tutti scaduti o in scadenza. Il presidente Fico aveva fissato a oggi il limite massimo per la presentazione dei candidati da parte dei partiti e sempre oggi il cda deciderà la data per l’elezione del membro interno Rai. L’11 luglio il Mise dovrà indicare il nome del direttor...

Rai - Grillo : “Due canali sul mercato - uno senza pubblicità”/ Rivoluzione in vista? L'editto per M5s (e Lega) : Rai, Grillo: “Due canali sul mercato, uno senza pubblicità”. Rivoluzione in vista per la tv di Stato? L'editto del comico per M5s (e Lega). Il nodo verrà presto affrontato dal governo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:05:00 GMT)

Beppe Grillo : estRaiamo a sorte i senatori. M5s : nuove regole rimborsi - : Il garante del Movimento lancia l'idea: "Basta eletti, dare la parola a rappresentanti della gente comune". E il blog delle Stelle annuncia: parlamentari dovranno restituire mensilmente forfait da ...

Rai - il piano di Leg e M5s : Forza Italia e Pd fuori dal Cda - un siluro contro Silvio Berlusconi : Se Silvio Berlusconi vuole la guida della Commissione di Vigilanza Rai allora deve rinunciare a esprimere un membro del Cda di Viale Mazzini . Un aut aut che viene direttamente dall'alleato leghista ...