Rai | M5S | voto online candidati Cda

Nella rosa M5S per la Rai la giornalista Tg1 che Casalino attaccava : "Fa servizietti". E l'ex dirigente licenziato in tronco da Viale Mazzini : C'è chi, come Claudia Mazzola, è stata attaccata per i suoi "servizietti" contro il M5S. E chi invece dalla Rai è stato licenziato in tronco con l'accusa di aver diffuso all'esterno informazioni riservate interne all'azienda del servizio pubblico, come Paolo Favale, ex numero 3 dell'ufficio legale di Viale Mazzini. In tutto sono cinque i nomi dei possibili candidati del Movimento 5 Stelle al cda Rai, che saranno votati ...

Il M5S vota on line per i membri del Cda Rai - 5 i nomi - : Roma, 16 lug., askanews, - Sono Paolo Cellini, Beatrice Coletti, Paolo Favale, Claudia Mazzola e Enrico Ventrice i cinque candidati scelti dal Movimento 5 stelle fra quanti avevano mandato il loro ...

Rai - M5s mette ai voti i candidati per il cda. Tra loro anche la giornalista del Tg1 che fu accusata da Casalino : “Servizietti” : La manager televisiva di lunghissima esperienza, un prof che ha lavorato in numerose multinazionali, l’avvocato da una vita nella Rai, il producer e film-maker che lavora all’ufficio di corrispondenza della tv pubblica a New York, la giornalista del Tg1 contro la quale Rocco Casalino si scagliò additandola sul blog di Beppe Grillo per i suoi “servizietti” (così scrisse il portavoce dei Cinquestelle). Sono i candidati ...

Il M5S martedì 17 luglio dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di tv pubblica. I profili più votati saranno quelli che il M5S esprimerà in Parlamento. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza.

Cinque i nomi fra cui scegliere e sul sito sono indicati i curriculum: Paolo Cellini, manager che insegna economia digitale alla Luiss e in passato ha lavorato per Microsoft e Walt Disney,; Beatrice

Il MoVimento 5 Stelle sceglierà con una votazione online sulla piattaforma Rousseau i suoi candidati da votare in Parlamento - sia alla Camera che al Senato - per l'elezione del consiglio d'amministrazione della Rai. Cinque i candidati in lizza per il M5s: le votazioni si terranno mercoledì in entrambi i rami del Parlamento.

La nuova Rai Lega-M5S - comincia il conto alla rovescia : Il 18 luglio verranno votati i quattro consiglieri d'amministrazione di nomina parlamentare e stanno per sciogliersi anche i nodi del Copasir e della Commissione Vigilanza. Ma le alleanze politiche ...

