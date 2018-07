romadailynews

: Raggi: individuata persona che scarica abusivamente frigorifero: Roma – “Guardate queste… - romadailynews : Raggi: individuata persona che scarica abusivamente frigorifero: Roma – “Guardate queste… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma – “Guardate queste foto. Da tempo quest’incivile alla guida di una Panda bianca ammassa efrigoriferi nella periferia di Roma, a Tor Bella Monaca. Siamo in via Aspertini nel VI Municipio. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di cittadini. E da qui siamo partiti. Rintracciata la targa abbiamo segnalato questo gravissimo gesto di incivilta’ alla Polizia Locale che ha avviato l’indagine per scovare il responsabile. Chi sbaglia e sporca la nostra citta’, deve pagare”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, sulla sua pagina Facebook. “Voglio ringraziare la Commissione Ambiente di Roma Capitale presieduta da Daniele Diaco e il Municipio VI per l’impegno e la volonta’ di risolvere questo caso di abbandono sistematico, ben noto nel quartiere- ha aggiunto- Rinnovo ancora una volta l’invito a tutti: ...