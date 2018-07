Quota Europea per i farmaci generici | un grande risparmio di risorse da destinare alle

huffingtonpost

(Di lunedì 16 luglio 2018) Questo post è a cura di Carlo Gaudio, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Anestesiologiche, Nefrologiche e Geriatriche Università La Sapienza di Roma, Consigliere di Amministrazione dell'AIFASecondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si intende per "generico" un medicinale che sia intercambiabile con il prodotto originale e che viene messo in commercio solo dopo la scadenza del brevetto (e del certificato complementare di protezione) del prodotto originale stesso.In Italia, il concetto di farmaco "generico" rispetto a un originatore con brevetto scaduto è stato introdotto nel 1995 ed è stato regolamentato per la prima volta nell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 323 del 20.6.1996 (convertito dalla legge n. 425/1996).Il termine "generico" è stato successivamente sostituito con la formula ...