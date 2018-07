Quirinale : Mattarella riceve Martina : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina. Ne dà notizia un comunicato. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve Martina sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Mattarella? Un notaio siciliano Salvini antidemocristiano classico La partita tra Quirinale e Viminale : Sergio Mattarella ha le sembianze nobili dei vecchi notai siciliani, non parla, sussurra, non cammina si materializza, attraversa le stanze del Palazzo senza modificarne l’arcaico silenzio. Come Clara Calamai in Profondo Rosso... Segui su affaritaliani.it

DICIOTTI - MIGRANTI SBARCATI A TRAPANI/ Ultime notizie - Mattarella scavalca Salvini? Di Maio “bene Quirinale” : Nave DICIOTTI con a bordo 67 MIGRANTI attracca nel porto di TRAPANI: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale. Salvini smentisce il tutto(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Diciotti - il Quirinale sta seguendo la situazione e Mattarella sente Conte : Segno evidente che la vicenda sta assumendo, come quelle della Aquarius e della Lifeline prima, una forte connotazione politica , dopo la decisione del Vominale di non far scendere nessuno dalla ...

Nuovi cardinale al Quirinale da Mattarella tra loro anche il Petrocchi : Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha offerto, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale colazione in onore dei Nuovi cardinali italiani nominati nel Concistoro del 28 giugno 2018, il cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Sanità per la Diocesi di Roma, il cardinale Giovanni Angelo Becciu, Prefetto nominato della Congregazione delle Cause dei Santi, e il cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo de ...

Al Quirinale Salvini parla dei fondi Mattarella lo blocca : ne prendo atto : Infatti, liquida l'interlocutore perché non vuole essere in alcun modo chiamato in causa in una prova di forza tra politica e ordine giudiziario. L'ordinamento non prevede un quarto grado di giudizio,...

Incontro Salvini-Mattarella - il Quirinale : 'Trattati solo temi di politica interna' : Il leader della Lega aveva a gran voce parlato di "attentato alla democrazia" nei confronti di una forza politica italiana portato avanti da alcuni giudici. Il tema del rapporto politica-magistrati e,...

Ora Di Pietro protesta : "Mattarella non riceva Salvini al Quirinale" : E mi amareggia ancora di più che il Movimento Cinque Stelle, che per queste cose ha dato sempre battaglia, oggi dica che si tratta di una sentenza politica' .

Lunedì al Quirinale l'incontro tra Mattarella e Salvini : Sergio Mattarella e Matteo Salvini si vedranno Lunedì a mezzogiorno al Quirinale. Ad annunciarlo è lo stesso ministro dell'Interno e segretario della Lega. 'Lunedì a mezzogiorno incontrerò il ...

Quirinale - lunedì Mattarella riceve Salvini : Ma non si parlerà di giustizia : Teleborsa, - "lunedì a mezzogiorno incontrerò Mattarella. Avrò il piacere di spiegargli le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per ...

Quirinale - lunedì Mattarella riceve Salvini : non si parlerà di pm : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lunedì alle ore 12. "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio ...

Quirinale - lunedì Mattarella riceve Salvini : 'Ma non si parlerà di giustizia' : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lunedì alle ore 12. "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio ...

Sergio Mattarella - inchiesta Lega : il no del Quirinale a Matteo Salvini : Una risposta ufficiale dal Quirinale non è ancora arrivata. Anche perchè una richiesta formale al Capo dello Stato non è giunta, per un incontro con il leader della Lega Matteo Salvini . Il quale da ...

Fondi Lega - Anm : “intervento Quirinale incostituzionale”/ Incontro Salvini-Mattarella : Pd parte all’attacco : Fondi Lega, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:59:00 GMT)