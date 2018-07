blogo

: Quattro Ristoranti di Sky: «Massacrato da Borghese mi sono rivolto all'avvocato» - Cronaca - Il Mattino di Padova… - mattinodipadova : Quattro Ristoranti di Sky: «Massacrato da Borghese mi sono rivolto all'avvocato» - Cronaca - Il Mattino di Padova… - Flavia_Acidella : #QuattroRistoranti: piovono critiche sul programma di #AlessandroBorghese - SerieTvserie : Quattro Ristoranti, un ristoratore fa causa alla trasmissione: 'Tutto costruito' -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Stavolta Alessandro Borghese non potrà confermare o ribaltare il risultato: spetterà a un giudice, in tribunale, farlo. Proprio così: Daniele Bovolato, proprietario e gestore della Gourmetteria di Padova, ha deciso di faredi SkyUnoe al suo conduttore perché nella puntata trasmetta il 12 luglio, quella nata per eleggere il miglior ristorante con bar di Padova, l'immagine del suo locale sarebbe stata massacrata. La sua Gourmetteria si è piazzata al quarto e ultimo posto con 84 punti.“Non m’interessava vincere né fare pubblicità al mio locale. Fortunatamente i clienti non mi mancano Ma l’immagine che ne è uscita dal programma non corrisponde assolutamenterealtà”, ha dichiarato l'esercente a Il Mattino di Padova. “Mi hanno criticato sufin dal primo giorno: la location fa schifo, il menù non è di qualità, il servizio ...