Putin : «Stop Guerra Fredda». Trump : «Russiagate una farsa - no ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trascinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Trump- Putin : «Stop Guerra Fredda» Vladimir : «No ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trascinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Trump- Putin : «Stop Guerra Fredda» Vladimir : «No ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trascinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Russia - Coldiretti : dal summit Trump- Putin Stop all’embargo - perso 1 miliardo : E’ importante che dal dialogo diretto tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin si creino le condizioni per superare l’embargo russo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, appena rinnovato sino alla fine del ...

Putin ringrazia. Fonti del Cremlino : Stop alle sanzioni? "Buon segno da Lega e M5S" : La volontà di ritirare immediatamente le sanzioni Ue alla Russia inclusa, secondo le prime indiscrezioni, nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle è un "buon segno" anche se l'Italia sarà chiamata a uno "sforzo maggiore" in sede europea se davvero vuole che le sanzioni vengano abolite. Lo dice all'ANSA una fonte vicina al Cremlino."Non è possibile per nessuno Stato membro dell'Ue decidere in modo ...