Putin regala pallone dei Mondiali a Trump | che lo lancia a Melania

Mondiali 2018 - ecco VP9. La presidente della Croazia regala la maglia della nazionale a Vladimir Putin : La presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic si è presentata dal presidente russo Vladimir Putin con un regalo, una maglietta della nazionale croata in rosso e bianco con il numero 9 e il nome Putin scritto sopra L'articolo Mondiali 2018 , ecco VP9. La presidente della Croazia regala la maglia della nazionale a Vladimir Putin proviene da Il Fatto Quotidiano.

Russia 2018 - due tifosi dell'Argentina sbagliano città : Putin gli regala i biglietti per il match contro la Nigeria : La storia è a lieto fine per i due tifosi argentini, ma grazie al premier Putin che è intervenuto in prima persona, essendo venuto a conoscenza della loro disavventurai. I due hanno confuso la città ...