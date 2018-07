Puglia | assalito da uno sciame d’api | uomo muore per shock anafilattico Trovati sul suo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) È statoda unodi api ed è morto per. È accaduto a Trinitapoli, comune pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un 45enne di nazionalità romena, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in campagna quando è statodagli insetti e nel tentativo di liberarsi sarebbe caduto battendo la testa. È stato ritrovato dai familiari che si erano mossi alla sua ricerca preoccupati per non averlo visto rientrare domenica sera. Quando è stato ritrovato, l’– già morto – era riverso al suolo con le api che erano ancora sul suo corpo. L’presentava delle ferite alla testa e per questo inizialmente si ipotizzava che fosse stato ucciso da una persona al termine di una lite. Ma i 30 pungiglioni di api sparsi su tutto il corpo, soprattutto sul collo e sulle orecchie non lasciano ombra di dubbio sulla causa del decesso. Sul ...