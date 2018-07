PSG-Buffon | esordio da dimenticare | 2 gol incassati e rigore causato

BUFFON BRUTTO ESORDIO AL PSG/ Video - un rigore procurato e due gol subiti contro avversari di Terza Divisione : BUFFON comincia male al PSG: due gol subiti da una squadra di Terza serie, lo Chambly: alla fine dell'amichevole i campioni di Francia sono stati sconfitti 2-4(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 00:30:00 GMT)

Buffon - l’esordio con il PSG è da incubo : due gol subiti e un rigore procurato - ed era solo il Chambly : Esordio da incubo per Gianluigi Buffon con il PSG: l’ex portiere della Juventus subisce due gol e procura un rigore nell’amichevole contro il Chambly, squadra di 3ª divisione Esordio da dimenticare per Gianluigi Buffon con la maglia del PSG. Passato da poche settimane al club parigino, l’ex portiere della Juventus ha giocato la sua prima partita fra i pali dei Campioni di Francia contro il Chambly, squadra di terza ...

Calciomercato Juventus - il PSG fa la spesa in casa bianconera : nuovo obiettivo dopo l’ingaggio di Buffon : Il club parigino ha messo nel mirino Alex Sandro, non sarà facile però strappare il brasiliano al club bianconero che lo considera incedibile Non solo Buffon, il Paris Saint-Germain potrebbe pescare di nuovo in casa Juventus. Il club parigino ha messo gli occhi su Alex Sandro, esterno brasiliano che Tuchel ha chiesto allo sceicco Al-Khelaifi. LaPresse/Daniele Badolato Nessuna offerta è stata ancora presentata, ma nei prossimi giorni ...

PSG - Buffon allo scoperto : “Sento un’energia unica. CR7 alla Juve? Sarei felice…” : Buffon allo scoperto– Gigi Buffon, intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione al popolo parigino ha descritto le sue emozioni e le sue sensazioni dopo 17 anni di Juventus. Queste le sue parole: “Sono estremamente eccitato da questa nuova avventura. C’è un’energia particolare, che ho avvertito sin da subito, non so se per […] L'articolo PSG, Buffon allo scoperto: “Sento un’energia unica. CR7 ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Buffon sincero : “non mi darebbe fastidio - ma una finale di Champions tra Juve e PSG…” : Gigi Buffon e il tanto chiacchierato arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: tutta la sincerità dell’ex portiere bianconero Gigi Buffon è un giocatore del PSG: il portiere italiano è stato presentato ufficialmente oggi in Francia e tra obiettivi da raggiungere e ambizioni, l’ex numero 1 della Juventus non ha potuto non commentare la trattativa in corso del suo vecchio club con Cristiano Ronaldo. LaPresse Sembra che ...

