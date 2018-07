Problemi con Qui Ticket | fallito e buoni pasto non più accettati? Il punto

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni 15 luglio : Problemi tra Lojacono e la Piras (Replica) : I BASTARDI di PIZZOFALCONE tornano in onda oggi, domenica 15 luglio, in prima serata su Raiuno, con la replica del quinto episodio dal titolo "Misericordia".(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:02:00 GMT)

Riunione del Consiglio di Stato per la soluzione dei Problemi del budge del governo centrale : ... al fine di rendere più efficace la politica finanziaria attiva; al contempo, è stata presa la decisione di creare delle nuove zone sperimentali dell'e-commerce transfrontaliero, così da continuare a ...

In prima linea il Huawei P20 Lite con aggiornamento B144 : i Problemi risolti : Per il Huawei P20 Lite è a appena partito un nuovo aggiornamento. Si tratta del pacchetto B144 che porta con se la risoluzione di alcuni problemi e pure il miglioramento dell'esperienza d'uso dello smartphone sotto alcuni aspetti. Esaminiamo più da vicino il firmware nuovo di zecca , in base al changelog rilasciato dagli stessi sviluppatori. Partiamo con il numero build dell'update pensato per il Huawei P20 Lite: ANE-LX1 8.0.0.144 (C432). Il ...

Non finiscono i Problemi Iliad Italia : trasparenza criticata dal Codacons : Non sembra finiranno troppo presto i problemi per Iliad Italia, che, dopo la condanna del Giurì di cui vi abbiamo parlato ieri in merito alla pubblicità segnalata da TIM e Vodafone, dovrà fare i conti anche con il Codacons in merito alle condizioni contrattuali da sempre decantate dallo stesso gestore di origine transalpina. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ci tiene a ...

Fortnite : riscontrati Problemi per la chat vocale e la creazione delle squadre : Ieri è finalmente arrivata la Stagione 5 di Fortnite e, come saprete, sono state aggiunte numerose novità a partire dalla mappa, che è profondamente cambiata.Tuttavia, sembra che con l'inizio della quinta stagione si stiano riscontrando alcuni problemi. Nello specifico, sulla pagina che mostra lo status delle varie funzioni, in questo preciso momento vengono evidenziati problemi per la chat vocale e la creazione delle squadre (Epic sta ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Il ritiro di Pedrosa? Pensavo continuasse a correre. Spero di avere meno Problemi rispetto al 2017” : Valentino Rossi si proietta al GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, con determinazione e voglia di lottare. Non è mancato, però, da parte del nove volte iridato un pensiero sulla decisione di Daniel Pedrosa, pilota della Honda, di smettere di correre al termine di questa stagione. “Il ritiro di Pedrosa? Il nostro sport perde uno dei migliori piloti. Meritava di vincere un Mondiale in MotoGP. Probabilmente questa è la ...

Molti utenti stanno avendo Problemi con l’applicazione di Facebook per Android : L'applicazione è down, cioè malfunzionante, per Molti utenti Android The post Molti utenti stanno avendo problemi con l’applicazione di Facebook per Android appeared first on Il Post.

Persistono Problemi Whatsapp con il backup : cosa fare in attesa di un aggiornamento? : Stiamo aspettando tutti un nuovo aggiornamento di Whatsapp richiesto a gran voce soprattutto dagli utenti Android, considerando il fatto che in questi giorni è emerso un problema assolutamente inaspettato sul fronte backup. A detta di molti, infatti, questa banale operazione che in teoria dovrebbe portare al consumo di pochi MB, in alcune circostanze raggiunge incredibilmente anche la soglia dei GB, mettendo in seria difficoltà coloro che hanno ...

Problemi preliminari con Huawei P10 Lite post aggiornamento Oreo : ricarica batteria lunga? : Continua a ritmi molto lenti la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Huawei P10 Lite. Il processo è scattato ormai da più di una settimana ed ogni giorno giungono segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di installare una volta per tutte il pacchetto software. Non è un caso che di recente, su queste pagine, ci siamo soffermati per la prima volta sul reale impatto che il firmware ha avuto sul dispositivo. Come è normale ...

Arriva il risarcimento per i Problemi Vodafone di oggi 11 luglio : ecco in cosa consiste : I problemi Vodafone di oggi 11 luglio sono stati profondi, ma dalla risoluzione quasi fulminea. Il down è durato circa 45 minuti, interessando per lo più la rete mobile (anche se sono Arrivate segnalazioni di malfunzionamento anche per quanto riguarda la rete fissa, sebbene in numero di molto inferiore). Naturalmente la questione non ha lasciato scampo nemmeno ad ho. Mobile, il gestore virtuale gestito dal main-provider anglosassone da poco ...

Rimborso Problemi Tre del 10 luglio : class action Codacons a queste condizioni : Ci sarà un Rimborso per i problemi Tre di ieri 10 luglio? Il down della rete dell'operatore nella mattinata di martedì ha coinvolto tutte le regioni d'Italia, dalle ore 7 del mattino fino ad arrivare addirittura alle prime ore del pomeriggio: un periodo di tempo molto lungo in cui non è stato garantito il servizio di connessione internet in alcun modo. L'eventuale risarcimento per il disagio è oggetto di una campagna dell'associazione dei ...

#Vodafonedown - Problemi di connessione a internet in diverse parti d'Italia : Dopo Tre, tocca a Vodafone. diverse persone in tutta Italia infatti stanno segnalando problemi a connettersi al traffico dati ma c'è anche chi lamenta difficoltà ad effettuare e ricevere telefonate. problemi anche...

Le utenze telefoniche di Vodafone hanno Problemi a usare la connessione dati : Diverse persone da tutta Italia stanno segnalando che Vodafone è “down”, cioè non funziona. Chi ha Vodafone come operatore telefonico sta avendo problemi a connettersi al traffico dati per accedere a Internet, e in alcuni casi non riesce a contattare l’assistenza The post Le utenze telefoniche di Vodafone hanno problemi a usare la connessione dati appeared first on Il Post.

3 ITALIA DOWN - OGGI 10 LUGLIO : Problemi con CONNESSIONE DATI/ Internet non funziona : la nota dell’operatore : 3 ITALIA DOWN, OGGI 10 LUGLIO: Internet non funziona. Black out in tutta ITALIA per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico DATI e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:09:00 GMT)