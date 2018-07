Primi problemi Huawei P10 Lite dopo l’aggiornamento Oreo | gestiamo al meglio le notifiche

Federer-Uniqlo - spuntano i Primi problemi! Lavoratori non pagati in Indonesia - Public Eye tira in ballo il campione svizzero : Dopo la firma con Uniqlo, spuntano i primi problemi per Federer: una ONG svizzera lancia un duro appello, nel quale tira in ballo Roger Lo scorso lunedì, all’esordio di Wimbledon, Roger Federer si è presentato sull’erba britannica vestito con un classico completo bianco. Un dettaglio non è però passato inosservato: lo sponsor sui suoi abiti non era più lo storico marchio Nike, ma il brand giapponese Uniqlo. Federer ha firmato ...

Primi problemi per OnePlus 6 - ritirato l’aggiornamento 5.1.6 : quali criticità? : Uno degli smartphone più chiacchierati negli ultimi tempi è senza ombra di dubbio il cosiddetto OnePlus 6. Tra promozioni, come quella che abbiamo descritto nella giornata di ieri, e qualche problemino evidentemente da risolvere per il produttore, ci sono diversi aspetti che dobbiamo considerare in questo particolare momento storico. Come stanno le cose oggi 14 giugno? Effettivamente di recente qualcosa deve essere andato storto per il ...

Aggiornare subito Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e reset si o no? Primi problemi notifiche : Incredibile ma vero: tanti utenti che hanno ricevuto la notifica di Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge nelle ultime 24 ore, si stanno chiedendo se valga la pena o meno Aggiornare. Non è bastata un'attesa spasmodica del firmware Android 8.0 per dissipare ogni dubbio e l'incertezza regna sovrana. Ancora di più, in tanti si domandano se valga la pena effettuare un reset allo stato di fabbrica prima o dopo l'installazione del pacchetto. ...

Primi problemi per Honor 10 e annunciato un nuovo aggiornamento il 4 giugno : Ci sono importanti novità in programma per Honor 10, uno degli smartphone Android più chiacchierati degli ultimi tempi tra i top di gamma. Giunto sul mercato da poche settimane e in grado di far parlare parecchio di sé grazie ad un prezzo di listino e a prime promozioni molto aggressive (come vi abbiamo riportato di recente sulle nostre pagine), se pensiamo che su Amazon siamo ormai stabilmente attorno ai 350 euro, il device si è guadagnato ...

Precisazioni sui Primi problemi Iliad Italia : ulteriori feedback e situazione al 31 maggio : Si potevano facilmente prevedere, soprattutto nella prima fase, alcuni problemi Iliad Italia. Se da un lato determinati scenari per coloro che si sono immediatamente portati a casa una SIM della compagnia telefonica hanno in qualche modo sorpreso il pubblico, allo stesso tempo per noi addetti ai lavori era impossibile non immaginare che l'impatto del nuovo operatore potesse generare qualche disservizio e lamentela. Vedere per credere lo scenario ...

Primi problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

