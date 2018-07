Presentazione Cristiano Ronaldo | il web si scatena | l’incontro con Sturaro FOTO ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - dalle visite mediche alla Presentazione : rivivi la sua prima giornata bianconera : 18:35 16 lug "La Juventus è una grande squadra, con un grande allenatore: è stata una decisione facile scegliere la Juve, uno dei migliori club al mondo". 18:32 16 lug Ecco Cristiano Ronaldo! 18:30 ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - la mamma : “non è vero che volevo Manchester” : Presentazione Cristiano Ronaldo – E’ una giornata storica per la Juventus, si è da poco conclusa la conferenza stampa del portoghese. Presente anche Dolores Aveiro, mamma del calciatore che ha risposto alle domande della stampa, circa una sua vecchia dichiarazione dove ‘spingeva’ Ronaldo a tornare a Manchester: “No, assolutamente non è vero. Sono felicissima della scelta che ho fatto. Una nuova avventura, una ...

Juve - la Presentazione di Cristiano Ronaldo LIVE : Visto il potere che ha la Juventus, ritengo sia una delle migliori squadre al mondo. Una decisione preso da tempo, i miei compagni ed amici mi han detto sempre che avrei potuto giocare qui. Un grande ...

LIVE Cristiano Ronaldo - la Presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

#Cr7Day - i tifosi a Cristiano Ronaldo : «Portaci la Champions». Ora le visite mediche e poi la Presentazione : Delirio Ronaldo. Mille tifosi hanno accolto questa mattina alle 9.55 il fenomeno portoghese all'arrivo al J-Medical, il centro medico del club, per le visite mediche. Ed è stata subito festa: l'...

È il giorno della Presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus : L'attaccante portoghese è a Torino, dove oggi svolgerà le visite mediche e verrà presentato alla stampa The post È il giorno della presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus appeared first on Il Post.

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juve in diretta streaming il 16 luglio : orario e come guardare : Il 16 luglio sarà ricordato come il giorno della Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juve, al punto che in queste ore diventa molto importante per gli utenti riepilogare tutte le informazioni del caso sull'orario d'inizio della conferenza stampa, oltre ovviamente a come guardare in TV e in diretta streaming. Del resto, si parla probabilmente del trasferimento più importante nella storia recente del calcio italiano e anche i non sostenitori ...

Cristiano Ronaldo - la Presentazione in TV : Il giorno tanto atteso da tutti i tifosi della Juventus è finalmente arrivato: dopo l'annuncio che ha scosso il mondo del calcio della scorsa settimana, oggi Cristiano Ronaldo muoverà i primi passi da giocatore dei Campioni d'Italia. Il fenomeno portoghese è sbarcato ieri a Torino all'aeroporto di Caselle, ...

Presentazione Cristiano Ronaldo oggi : orario d’inizio e come seguirla in tv. Il programma della conferenza stampa di CR7 : Il grande giorno è arrivato. Quest’oggi avrà luogo alle 18.30, con la presenza di 200 giornalisti e delle televisioni di tutto il mondo, la conferenza stampa di Presentazione di Cristiano Ronaldo, nuovo giocatore della Juventus. Il colpo del secolo, come è stato definito dagli addetti ai lavori, prenderà forma con le prime parole del lusitano che ieri pomeriggio è giunto all’aeroporto di Caselle. Una giornata intensa che avrà inizio ...