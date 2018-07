Premier | diritti e mercato libero Ma a Cuba la svolta è di facciata

Ex Premier Irlanda “battesimo viola diritti umani”/ Femminista McAleese contro la Chiesa : “è una coercizione” : Ex Premier Irlanda: "il battesimo viola i diritti umani. È una forma di coercizione da cui la Chiesa dovrebbe evolvere". La "Femminista" Mary McAleese "insegna" alla Chiesa..(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:05:00 GMT)

Mercato saturo - per la Premier League -10% di introiti dai diritti tv : L'aumento del numero di gare trasmesse non ha portato ad un'ulteriore crescita degli introiti, fermi al -10% rispetto al ciclo di diritti tv precedente. L'articolo Mercato saturo, per la Premier League -10% di introiti dai diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amazon ha acquistato una parte dei diritti di trasmissione della Premier League per il prossimo triennio : Amazon ha annunciato di aver acquistato all’asta il pacchetto per la trasmissione in diretta streaming di venti partite della Premier League, la prima divisione del campionato di calcio inglese, il più seguito al mondo. A partire dal 2019 e per The post Amazon ha acquistato una parte dei diritti di trasmissione della Premier League per il prossimo triennio appeared first on Il Post.

Inghilterra : Amazon sbarca in Premier - acquistati i diritti tv : 'La Premier League è la lega sportiva più vista al mondo'. Tags Argomenti: Amazon Premier league Calcio Protagonisti: © Riproduzione riservata 07 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Premier League - cambia la ripartizione dei diritti tv esteri : Le big six della Premier League ottengono una nuova distribuzione dei diritti tv esteri, ma vincono solo in parte. L'articolo Premier League, cambia la ripartizione dei diritti tv esteri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amazon sbarca nel calcio : acquistati i diritti tv della Premier League : Il tanto atteso sbarco delle nuove piattaforme nel mondo del calcio diventa realtà: Amazon trasmetterà la Premier. L'articolo Amazon sbarca nel calcio: acquistati i diritti tv della Premier League è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier - diritti tv esteri : i top club chiedono una nuova divisione dei proventi : I club più importanti della Premier League sono in cerca di una fetta più ampia dei proventi dai diritti tv esteri, ma servono più consensi per una modifica. L'articolo Premier, diritti tv esteri: i top club chiedono una nuova divisione dei proventi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Sky e BT in vantaggio per gli ultimi due pacchetti della Premier : La Premier League sarebbe pronta a vendere gli ultimi due pacchetti di Diritti tv per il 2019/22 a Sky e BT Sport L'articolo Diritti tv, Sky e BT in vantaggio per gli ultimi due pacchetti della Premier è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League regina dei diritti tv : l'ultima in classifica guadagna più della Juventus : La Premier League è il campionato più ricco d'Europa e anche il 2017-2018, per quanto concerne i diritti tv, ha confermato la sua potenza. I 20 club della Serie A inglese, infatti, hanno incassato la ...

Diritti tv - la Premier League sbanca il jackpot : l'ultima in classifica guadagna più della Juve : Ripartizione equilibrata nel campionato inglese: dal Manchester United al Wba in classifica c'è uno scarto di "soli" 63 milioni

Diritti tv Premier League - ufficiale la distribuzione dei ricavi 2017/2018 : ufficiale la distribuzione tra i club dei proventi derivanti dai Diritti tv. Totale di oltre 2,4 miliardi di sterline: United davanti, chiude il West Bromwich. L'articolo Diritti tv Premier League, ufficiale la distribuzione dei ricavi 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - le 6 big superano il miliardo di euro di ricavi dai diritti tv : Premier League ricavi diritti tv 2018 – Le big inglesi superano il miliardo di sterline in ricavi dai diritti tv nella storia della Premier League. A rivelarlo è stato il Daily Mail, che ha pubblicato i dati storici del campionato inglese. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Manchester City raggiungeranno quindi il Manchester United tra i club che hanno superato […] L'articolo Premier League, le 6 big superano il miliardo di ...