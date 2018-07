Pozzallo | tutti sbarcati i 450 migranti Anche l' Irlanda ne accoglierà venti

Sbarcano i 450 migranti a Pozzallo - tutti negli hotspot in attesa di essere smistati : È arrivata in tarda serata dal Viminale l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo dei 450 migranti , dopo quella che Matteo Salvini ha definito una "vittoria politica". Già ieri erano state portate a terra le persone più fragili - donne, bambini e malati - mentre nelle prime ore della mattinata si è completato lo sbarco degli ultimi 378 a bordo delle delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex.Il ...

Migranti - Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 : Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 Continua a leggere L'articolo Migranti, Viminale autorizza sbarco a Pozzallo per tutti i 450 proviene da NewsGo.