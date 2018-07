Pozzallo | tra i migranti anche 128 minori non accompagnati

Migranti : sbarco a Pozzallo - minore eritreo ha perso padre nella traversata del deserto : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Era partito dall'Eritrea con il padre per riuscire a raggiungere l'Europa ma in Sicilia è arrivato da solo, perché il padre è morto durante la traversata nel deserto. E' la storia di un ragazzino eritreo di 15 anni, tra i minori non accompagnati sbarcati ieri sera a Po

Migranti : sbarco a Pozzallo - minore eritreo ha perso padre nella traversata del deserto : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Era partito dall’Eritrea con il padre per riuscire a raggiungere l’Europa ma in Sicilia è arrivato da solo, perché il padre è morto durante la traversata nel deserto. E’ la storia di un ragazzino eritreo di 15 anni, tra i minori non accompagnati sbarcati ieri sera a Pozzallo. Il minore ha raccontato la sua odissea al team di Save the children, come racconta la portavoce Giovanna Di Bendetto, ...

Migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...

I 450 migranti trasbordati su 2 navi militari/ Ultime notizie - Pozzallo o Porto Empedocle le probabili mete : migranti, barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Migranti : tragedia a Pozzallo - 17enne muore annegato : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - tragedia nel mare del Ragusano. Un ragazzo di 17 anni del Ghana, sbarcato a Pozzallo e ospite di una struttura di accoglienza di Modica, è annegato stamani nella spiaggia Raganzino. Inutili i tentativi di rianimarlo. Una notizia - spiega il sindaco Roberto Ammatuna - c

Pozzallo - sbarco Alexander Maersk - trasferimento in hot spot per identificazione : Arrivo della Alexander Maersk a Pozzallo [VIDEO] dopo la mezzanotte di oggi 27/06, la nave cargo danese bloccata venerdì davanti al porto della provincia di Ragusa. I 110 migranti, tutti di sesso maschile e una donna e due bambini saranno trasferiti nell'hot spot della cittadina ragusana per effettuare l'identificazione. In base agli ultimi accertamenti, lo stato di salute è buono - da quanto dichiarato dal medico Vincenzo Morello, primo del ...

Migranti - la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo : Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo proviene da NewsGo.

Migranti : Salvini chiama sindaco Pozzallo - 'bene sinergia tra Istituzioni' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha chiamato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Una "cordiale" telefonata per congratularsi per l’equilibrio con cui è stata gestita la vicenda della nave danese Alexander Maersk, arrivata ieri notte nel porto della citta

La nave Maersk in porto a Pozzallo - il sindaco : sono strafelice : Roma, , askanews, - Si è conclusa l'odissea dei 108 migranti a bordo della nave cargo Alexander Maersk, ferma da 4 giorni al largo di Pozzallo. La nave danese è approdata nel porto siciliano dopo ...

Migranti - Parigi : “Lifeline - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. Nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...

Maersk attracca a Pozzallo : E' finita nella notte l'odissea dei 108 migrati soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo e da venerdì scorso in attesa di poter sbarcare in un porto sicuro a causa di un braccio di ferro tra il ...