Migranti - autorizzato sbarco a Pozzallo. Fonti Chigi : per la prima volta arrivano in Europa : Roma, 16 lug., askanews, - È stato autorizzato nella notte lo sbarco nel porto siciliano di Pozzallo dei 450 Migranti a bordo delle due imbarcazioni della Guardia di finanza e di Frontex ferme in rada.

Pozzallo - autorizzato lo sbarco di 450 migranti. Hotspot pieno - : Dopo il via libera del Viminale, sono iniziate nella notte le operazioni per far scendere a terra le persone ferme sull'imbarcazione Protector di Frontex e sul pattugliatore Monte Sperone. Palazzo ...

Migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...

Migranti - autorizzato lo sbarco di 450 persone a Pozzallo : A bordo della nave Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza, sono arrivati nella cittadina in provincia di Ragusa

Migranti - autorizzato lo sbarco a Pozzallo : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, erano in attesa che fosse ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco

Migranti - Salvini : hotspot fuori da confini Libia. Cargo Maersk - autorizzato sbarco a Pozzallo : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maitig. Nella prima metà di settembre, ha annunciato, verrà organizzata a Tripoli una conferenza sull’immigrazione illegale «con la visione italiana e libica»...

Autorizzato lo sbarco a Pozzallo del cargo danese Alexander Maersk : a bordo 113 migranti : Lo sbarco a Pozzallo dell'imbarcazione danese Alexander Maersk, con a bordo 113 migranti soccorsi in mare, è stato Autorizzato dal Viminale, come reso noto dal sindaco della città siciliana. Il cargo danese è rimasto per quattro giorni al largo della Sicilia in attesa dell'autorizzazione per poter approdare in un porto italiano.Continua a leggere

Pozzallo - autorizzato lo sbarco dei 100 migranti della Maersk : Dopo giorni in mare, la nave cargo Alexander Maersk - con a bordo 113 migranti e ferma davanti al porto da venerdì - potrà attraccare a Pozzallo, con l'autorizzazione del Viminale.A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna: "Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda", ha dichiarato il primo cittadino che stamattina aveva lanciato un appello in tal senso, "Era una decisione attesa non solo da ...