Pozzallo | autorizzato lo sbarco dei 450 migranti | Salvini | Grande vittoria

Pozzallo : autorizzato lo sbarco per i 450 migranti<br>Salvini : "Grande vittoria politica" : Pozzallo: poco prima della mezzanotte il Viminale ha autorizzato lo sbarco di tutti e 450 i migranti a bordo della nave della Gdf e di quella di Frontex, ferme da ieri in rada. La decisione è giunta dopo che diversi Paesi dell’UE hanno dato la disponibilità ad accogliere una parte dei migranti. Esulta il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dichiara: "E' una vittoria politica". Soddisfazione anche da parte della presidenza del ...

Migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...

Migranti - autorizzato lo sbarco di 450 persone a Pozzallo : A bordo della nave Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza, sono arrivati nella cittadina in provincia di Ragusa

Migranti - Salvini : hotspot fuori da confini Libia. Cargo Maersk - autorizzato sbarco a Pozzallo : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maitig. Nella prima metà di settembre, ha annunciato, verrà organizzata a Tripoli una conferenza sull’immigrazione illegale «con la visione italiana e libica»...