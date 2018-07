Pozzallo | 450 migranti sbarcano a Pozzallo | ok del Viminale

Pozzallo - 450 migranti sbarco a breve : 5.28 I migranti che ancora sono a bordo delle navi Monte Sperone e Protector potranno sbarcare a Pozzallo. Le operazioni dovrebbero iniziare tra poco. Lo annuncia Palazzo Chigi, precisando che i migranti riceveranno tutta l'assistenza necessaria in attesa che avvenga la ripartizione con gli altri Paesi europei. "Oggi per la prima volta potremo dire che sono sbarcati in Europa", si legge in una nota della presidenza del Consiglio.

Migranti - autorizzato lo sbarco di 450 persone a Pozzallo : A bordo della nave Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della guardia di finanza, sono arrivati nella cittadina in provincia di Ragusa

I 450 migranti in rada a Pozzallo - Salvini : sì a sbarco di donne e bambini : Manca ancora l’assegnazione ufficiale del porto sicuro per lo sbarco, anche se da Mosca il ministro dell’Interno Matteo Salvini comunica via Twitter il via libera al trasferimento a terra di 16 mamme e 11 minori...

I 450 migranti fermi a largo di Pozzallo - Berlino ne accoglierà 50 : Sono ancora ferme al largo di Pozzallo nave Protector del dispositivo Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza che ieri hanno soccorso un barcone con 450...

A Pozzallo le navi con 450 migranti a bordo Francia e Malta se ne prenderanno 50 a testa : Parigi e La Valletta sembrano aver ascoltato l'appello del premier Conte di farsi carico del destino di parte dei 450 migranti provenienti dalla Libia. Le navi sono ferme in rada a Pozzallo.