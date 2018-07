“Povero bambino | lo hanno trovato così” 8 anni | tutta la famiglia nell’incidente

caffeinamagazine

: @petra_romano ???????? povero bambino ( quando crescerà gli diranno sei figlio dell’amore) i compagni di scuola gli di… - scossetta : @petra_romano ???????? povero bambino ( quando crescerà gli diranno sei figlio dell’amore) i compagni di scuola gli di… - rickshady : @petra_romano Quel povero bambino, quando crescendo capirà l’andazzo, si ribellerà contro i suoi “genitori” che a t… - WinterLongSan : RT @MaxPro1973: Povero #DiMaio prova a fare un Decreto per rubar un po’ di scena a #Salvini e lo sbaglia completamente come un bambino al p… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Le loro vite si sono scontrate ad un incrocio buio, mentre tornavano da festeggiamenti con i propri parenti e amici. Compaesani, tutti di Surbo, comune di 15mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. Due i morti, quattro i feriti, di cui una mamma di 40in gravissime condizioni e attualmente in coma. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un’Audi A/6 e una Fiat Panda. Nell’impatto avvenuto alle 2 di notte di lunedì 16 luglio sono morti i due conducenti, Franco Calogiuri, di 41originario di Surbo e residente a Lecce, e Santo Greco, di 67di Surbo. Un bilancio terribile che ha insanguinato la strada provinciale 93, che da Surbo porta a Torre Rinalda, all’incrocio con via Giacomo Monticelli, non lontano dall’ingresso del Parco di Rauccio. Sul posto restano ancora i segni della tragedia notturna. Come detto, a perdere la vita sono stati Franco ...