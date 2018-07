Porsche Macan - Ultimi collaudi per il facelift

quattroruote

(Di lunedì 16 luglio 2018) Laha diramato una serie di foto ufficiali dei prototipi utilizzati per idella versionedella. A cinque anni dal lancio la Suv si evolverà con nuovi contenuti e un'estetica aggiornata: il frontale subirà le modifiche principali ma anche la coda, e gli interni, saranno rinfrescati con nuovi dettagli.in altitudine. Dopo essere stata scelta da oltre 350 mila clienti in tutto il mondo ladebutterà in versione aggiornata durante il prossimo autunno, presentandosi con svariate componenti inedite che, a detta della Casa, incrementeranno notevolmente il livello di confort e di prestazioni della sport utility. Per mettere alla prova le nuove soluzioni tecniche i collaudatori di Zuffenhausen hanno portato i muletti sulle strade del Sud Africa, spingendosi in off-road anche sui sentieri del Lesotho dove la carovana di prototipi è salita in quota fino ...