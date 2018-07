Polemiche sullo scontrino Cracco | prezzi da mal di testa o bufala sul Café Felix di

optimaitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) Si è creato un vero e proprio caso in queste ore sui social a proposito di un presunto. Non parliamo tanto del ristorante, quanto dell'areadi Milano, quella in cui è possibile consumare una colazione. Nel dettaglio, si parla diassurdi, con una spremuta d'arancia che a quanto pare è stata pagata la bellezza di 27 euro da un utente che ha pubblicato immediatamente online la foto delloincriminato. Oltre alla premuta, ci sarebbero altri 14 euro dovuti all'acquisto di due bottiglie d'acqua.Valori fuori mercato, anche per un'attività come quella di Carlo, il cui target si concentra per forza di cose su un pubblico che ha una determinata capacità di spesa. Come spesso accade in questi casi, tuttavia, occorrono degli approfondimenti per comprendere se losia reale o protagonista di una, in quanto in queste ...