Platform | tornano le scarpe preferite dalle Spice Girls

(Di lunedì 16 luglio 2018) Tutte noi le abbiamo avute, o per lo meno desiderate, poi le abbiamo chiuse in una scatola insieme a tutti gli anni ’90 e le abbiamo lasciate lì, rabbrividendo ogni volta che il nostro pensiero tornava a loro. Stiamo parlando dellecon le zeppe vertiginose, per anni considerate il simbolo di “quanto ci vestivamo male” e oggi accessorio che più fashion non si può. Sono state lea lanciarle, e in effetti le loro erano memorabili. Non solo le zeppe erano altissime, ma anche i colori scelti non avrebbero potuto essere più squillanti: glitter, leopardate, fluo, argentate… e tutte noi, fashion addicted in erba, abbiamo cercato di imitarle. Certo con fantasie e tonalità meno audaci, ma sull’altezza della suola potevamo competere con loro. Con il declino della popolarità della band, anche quella delleè andata scemando, fino a ...