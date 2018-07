Pietro Morandi «trapper» supera il milione di views «Ma senza il cognome chi mi avrebbe

Tredici Pietro - il figlio di Morandi - raggiunge 1mln di views : "Senza il mio cognome chi mi cagava?" : Anche Pietro Morandi, il figlio di Gianni, è sbarcato nella musica. Lo ha fatto il mese scorso con un pezzo (davvero molto carino) dalle sonorità trap intitolato Pizza e Fichi. La canzone, lanciata con il nome d'arte Tredici Pietro, ha raggiunto il milione di visualizzazioni in così poco tempo: un successo. Il segreto? Il giovane rapper sembra non averne dubbi: "È diventata hit quando hanno uscito il nome. Se no chi mi cagava (e comunque ...

Tredici Pietro canta "Pizza e fichi". Il singolo del figlio di Gianni Morandi è già un tomrntone : Si chiama Tredici Pietro, e il video del suo primo singolo "Pizza e fichi" sta spopolando su Youtube, dove in pochi giorni ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazione. Fin qui niente di particolare, se non fosse che dietro al nome d'arte si nasconde Pietro Morandi, il figlio del noto cantautore italiano.Ventuno anni ancora da compiere e un amore appena sbocciato per la trap, la sua hit è già un tormentone. Merito anche del ...

“Che figo!”. Ricordate il figlio di Gianni Morandi? Oggi Pietro ha 20 anni e ha preso la strada del papà : ecco cosa fa. E sorprende : “Questo è Tredici Pietro, mica pizza e fichi”. Pietro Morandi, figlio di Gianni e della sua seconda moglie Anna Dan, rappa così nel suo nuovissimo brano Pizza e fichi, appena uscito su YouTube (qui un frame dal video). Prodotto da Mr. Monkey, il pezzo porta la firma di Tredici Pietro, questo lo pseudonimo scelto dal ventenne per la sua avventura musicale. Non male per essere il debutto ufficiale. La produzione è orecchiabile e il ragazzo ...

