PIERO CHIAMBRETTI Sbarca in prima serata su Rete 4 | “Sono il telecomando di me stesso”

Mediaset - PIERO CHIAMBRETTI passa su Rete 4 in prima serata : promozione o retrocessione? : promozione o retrocessione? Bella domanda. Piero Chiambretti passa dalla seconda serata di Canale 5 , con Matrix , alla prima serata di Rete 4. Dopo aver testato svariati programmi su Italia 1 e ...

PIERO CHIAMBRETTI sbarca in prima serata su Rete 4 : Qualcuno la vede già come una "retrocessione", qualcun altro come un plus per la nuova Rete 4. Fatto sta che dalla prossima stagione televisiva vedremo Piero Chiambretti sul quarto canale del telecomando. "Pierino la peste" lascerà lo spazio conquistato nella seconda serata di Canale 5 con Matrix Chiambretti per approdare nel prime time della Rete diretta da Sebastiano Lombardi. Non è ancora noto cosa farà, ma facile prevedere che sarà un ...

Nuovo programma per PIERO CHIAMBRETTI su Rete 4 : Grandi novità in arrivo nei palinsesti Mediaset autunno 2018: Piero Chiambretti approda su Rete 4 Piero Chiambretti si conferma uno dei volti di Mediaset. Reduce dal grande successo del “Chiambretti Night“, il conduttore televisivo è pronto per una nuova stagione televisiva che si preannuncia davvero importante. Chiambretti, infatti, sarà uno dei conduttori della nuova Rete 4 visto che condurrà un Nuovo programma televisivo. Ecco di ...

Felicita Chiambretti - mamma di PIERO/ "La TV? Non la guardo! La accendo solo per vedere mio figlio!" : Felicita Chiambretti, la mamma di Piero parla del loro rapporto e del ruolo di mamma single e confessa: "La TV? Non la guardo! La accendo solo per vedere mio figlio!".(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:39:00 GMT)

PIERO CHIAMBRETTI / Lo sfogo per il ritardo di Vuoi scommettere : Michelle Hunziker non risponde : Piero Chiambretti ha protestato contro Michelle Hunziker a causa dello sforamento di Vuoi scommettere, terminato circa quaranta minuti dopo il previsto.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:40:00 GMT)

PIERO CHIAMBRETTI e la frecciatina alla Hunziker : “Vi rendete conto?” : Piero Chiambretti protesta contro Michelle Hunziker Michelle Hunziker ha fatto arrabbiare Piero Chiambretti. Giovedì 14 giugno sono andate in onda le ultime puntate di Vuoi Scommettere? e Matrix Chiambretti. Il varietà condotto dalla Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti ha fatto registrare il 16,34% di share, pari a 3.211.000 telespettatori, mentre il talk show Matrix Chiambretti ha salutato il pubblico della rete ammiraglia del Biscione con ...

PIERO CHIAMBRETTI fuori di sé - scenata in tv contro la Hunziker : Michelle Hunziker fa infuriare Piero Chiambretti. Il conduttore di "Matrix Chiambretti" riceve la linea da "Vuoi scommettere?" con venti minuti di ritardo e non perdona. In camicia da notte e candela ...

PIERO Chiambretti/ Dalla politica alla sua TV gender : “La formazione del governo? Una puntata del GF!" : Piero Chiambretti si racconta a 360°, Dalla politica alla sua TV gender e gli amici e colleghi: “La formazione del governo? Una puntata del Grande Fratello!".(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:17:00 GMT)