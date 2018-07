Piemonte | il presidente Chiamparino non si ricandiderà | “Perdiamo tutto da 2 anni | serve

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) L’aveva definita come “ultimissima spiaggia” e oggi arriva la conferma definitiva: Sergiodella Regione, non sialle elezioni regionali previste nel 2019. “Inperdiamo qualsiasi elezione da duea questa parte, non so cosa debba ancora succedere per capire cheuna rottura, una discontinuità nelle candidature” ha dichiarato venerdì scorso, in occasione del convegno organizzato da Pd a Baveno, sulle rive del Lago Maggiore. Un luogo già di per sé evocativo, dal momento che tra sei mesi nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola si voterà il referendum per il passaggio dalalla Lombardia. “Abbiamo di fronte una stagione di congressi, usiamoli per decidere se vogliamo un’alleanza, con quali partiti e discutiamo anche della figura di candidatoche vogliamo” ha ...