Piazza Affari pronta al riscatto | fondi hedge ricoprono posizioni ribassiste

Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 26% - : Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.055,75 con un incremento di 126,52 punti rispetto ...

Piazza Affari : su di giri Juventus : Prepotente rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che mostra una salita bruciante del 2,98% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Piazza Affari : rally per Italgas : Vigoroso rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,58%. Il trend di ...

Piazza Affari : mette il turbo Mondo Tv : Brillante rialzo per Mondo Tv , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,83%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mondo Tv più ...

Piazza Affari : exploit di ASTM : Grande giornata per il gestore autostradale , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,32%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Borse europee e Piazza Affari verso avvio sotto parità - focus su Pil Cina e parole Trump : Previsto un avvio in territorio negativo anche per le principali Borse europee e per Piazza Affari. La settimana riparte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese. Mentre sono in atto le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, il Pil del secondo trimestre 2018 ha mostrato una crescita su base annua del 6,7% rispetto al +6,8% della passata ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana a caccia dei 22.000 punti (16 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 04:59:00 GMT)

Il Comparto bancario a Piazza Affari dà qualche segnale positivo - +0 - 28% - : Teleborsa, - Tentennante il settore bancario italiano che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ...

Piazza Affari : allunga il passo Moncler : Effervescente l' azienda nota per i piumini , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Ratti : Avanza la big italiana del tessile , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%. L'andamento di Ratti nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari sui massimi di seduta : industriali e lusso sugli scudi - in rosso Telecom. FTSE MIB +0 - 56% : Bene il resto del mondo, +9,7%,. Brunello Cucinelli, presidente e a.d. , nonchè fondatore e principale azionista con il 51%,, si attende per il 2018 una crescita in doppia cifra, considera molto ...

Piazza Affari : in acquisto Leonardo : Protagonista la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Atlantia : Prepotente rialzo per il gestore della più estesa rete autostradale europea , che mostra una salita bruciante del 2,01% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...