Petrolio : a New York chiude in forte rialzo a 72 - 76 dlr : New York, 27 giu. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio a New York chiude in forte rialzo. Il West Texas Intermediate per agosto ha chiuso a 72,76 dollari al barile, in rialzo di ben 2,23 dollari. Il Brent, dal canto suo, a Londra ha chiuso in rialzo di 1,31 dollari al barile attestandosi a 77,62 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in forte rialzo a 72,76 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Petrolio in forte calo a Ny a 68 - 85 dlr : ANSA, - NEW YORK, 25 MAG - Il Petrolio in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono del 2,63% a 68,85 dollari al barile. 25 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

USA - scorte di Petrolio in forte aumento nella scorsa settimana : Teleborsa, - Salgono a sorpresa le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...