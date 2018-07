Pescara Jazz | maratona di undici serate con tre palchi

IndieRocket - Funambolika - Jazz e Paesaggi Sonori. Quattro eventi per una grande Pescara : Gabriele D’Annunzio, Ennio Flaiano e poi basta? Una città moderna ma arroccata, incapace di sprigionare una sua identità precisa? Di Pescara si parla, ultimamente, per vicende grottesche e tragedie di cronaca nera, oltre che per l’incredibile concentrazione di ristoranti e bar per metro quadro. Io stesso, nel mio piccolissimo, contribuisco (involontariamente) ad alimentare questa narrazione: sono un giornalista, sono pescarese e non posso non ...